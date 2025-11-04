ஷாஹ்தராவில் ஒரு வீட்டில் சகமாரியான துப்பாக்கிச் சூடு: ரூய30 லட்சம் கொள்ளை
நமது நிருபா்
கிழக்கு தில்லியின் ஷாஹ்தாராவில் உள்ள பிஹாரி காலனியில் உள்ள பல மாடி வீட்டில் ஹாஷிம் பாபா கும்பலைச் சோ்ந்த 3 போ் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியதாகவும், ரூ.30 லட்சம் மிரட்டி பணம் பறித்ததாகவும் தில்லி காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: இந்த சம்பவம் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு நடந்தது, துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியவா்கள் தப்பிச் செல்வதற்கு முன்பு மிரட்டி பணம் பறிக்கும் கடிதத்தை விட்டுச் சென்றனா். துப்பாக்கிச் சூட்டில் காயங்கள் எதுவும் ஏற்படவில்லை.
இந்த சம்பவத்தின் சிசிடிவி காட்சிகளும் சமூக ஊடக தளங்களில் வைரலாகின, அதில் 3 போ் அவா்களில் இருவா் தலைக்கவசம் அணிந்திருந்தனா், மற்றொருவா் ஒரு துணியைப் பயன்படுத்தி முகத்தை மூடியிருந்தாா்.
தெருவில் நுழைந்து 2 சுற்றுகள் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியது. இரண்டு சுற்றுகள் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்திய பிறகு, அவா்களின் துப்பாக்கி இயங்கவில்லை. குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் வீட்டிற்கு முன்னால் மிரட்டி பணம் பறித்துவிட்டு தப்பி ஓடிவிட்டாா். எஃப். ஐ. ஆா் பதிவு செய்யப்பட்டு, இந்த விவகாரம் குறித்து மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது. சம்பவத்தின் சிசிடிவி காட்சிகளைப் பெற்றுள்ளோம். குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்களைக் கண்டுபிடித்து அடையாளம் காண முழு பகுதியையும் ஸ்கேன் செய்து வருகிறோம் என்றாா் அவா்.
‘மூத்த போலீஸ் அதிகாரிகளின் தலைமையில் நாங்கள் ஏற்கனவே பல குழுக்களை அமைத்துள்ளோம். குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் மற்றும் அவா்கள் பயன்படுத்திய வாகனத்தை அடையாளம் காண சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்து வருகிறோம். அவா்கள் விரைவில் சிறையில் அடைக்கப்படுவாா்கள் ‘என்று அவா் மேலும் கூறினாா்.
தனது குடும்ப உறுப்பினா்களுடன் வீட்டில் வசிக்கும் புனீத் அரோரா, நவம்பா் 2 ஆம் தேதி, தனது மூத்த சகோதரா் பன்டிக்கு ஹாஷிம் பாபா கும்பலின் உறுப்பினரான கோலுவிடமிருந்து மிரட்டி பணம் பறித்தல் குறித்து அழைப்பு வந்ததாக கூறினாா்.
‘யாரோ எங்களுடன் கேலி செய்ததாக நாங்கள் நினைத்தோம், எனவே அதே நாளில் நாங்கள் எந்த போலீஸ் புகாரையும் பதிவு செய்யவில்லை. அன்று இரவு எங்கள் வீட்டின் முன் மூன்று போ் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினா். எங்களிடம் இருந்து 30 லட்சம் ரூபாய் கேட்டு சீட்டுகளை வீசினா். நாங்கள் அச்சத்தில் இருக்கிறோம்.