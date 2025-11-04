மழை நீா் வடிகால் பணிகளுக்கு ரூ.735 கோடியை விடுவித்த தில்லி ஜல் வாரியம்
தில்லி ஜல் வாரியம் (டி.ஜே.பி.) தனது அதிகார வரம்பின் கீழ் உள்ள தேசிய தலைநகரின் அனைத்து சட்டப்பேரவை தொகுதிகளிலும் கழிவுநீா் மற்றும் நீா் திட்டங்களுக்காக ரூ.700 கோடி விடுவித்துள்ளது என்று நீா் பாசனத் துறை அமைச்சா் பா்வேஷ் சாஹிப் சிங் செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது:
தொகுதி வாரியாக நிதி வெளியிடுவது சமமான மற்றும் தேவை அடிப்படையிலான வளா்ச்சியை ஊக்குவிக்கும். மொத்தம் 68 தொகுதிகளுக்கு நிதி ஒதுக்கப்படும். மீதமுள்ள இரண்டு-தில்லி கன்டோன்மென்ட் மற்றும் புது தில்லி ஆகியவை பட்டியலில் சோ்க்கப்படவில்லை. ஏனெனில், அங்குள்ள கழிவுநீா் மற்றும் நீா் திட்டங்கள் தில்லி அரசாங்கத்தால் நிா்வகிக்கப்படவில்லை.
விரைவான பணிகள், தூய்மையான செயலாக்கம் மற்றும் அதிக பொறுப்புக் கூறலை உறுதி செய்வதற்காக ஜல் வாரியம் ரூ .735 கோடியை நேரடியாக தொகுதிகளுக்கு வழங்கியுள்ளது. நாங்கள் ஒட்டுமொத்தமாக இன்னும் அதிக நிதியை வழங்கியுள்ளோம். ஆனால், இந்த முறை அவை பரவலாக்கப்பட்ட முறையில் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளன. இது சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்களுக்கு மக்களின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப செயல்பட அதிகாரம் அளிக்கிறது.
இது ஜல் வாரியத்தின் வரலாற்றில் மிகப்பெரிய தொகுதி அளவிலான நிதி வெளியீட்டைக் குறிக்கிறது. இது அத்தியாவசிய நீா் மற்றும் சுகாதார அமைப்புகளில் புதுப்பிக்கப்பட்ட முதலீட்டின் மூலம் தேசிய மூலதனத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியும் பயனடைவதை உறுதி செய்கிறது. புதிய குழாய்கள் அமைத்தல், பழைய கழிவுநீா் வடிகால்களை மாற்றியமைத்தல், நிலத்தடி நீா்த்தேக்கங்கள் அமைத்தல் மற்றும் குடிநீா் வழங்கல் அமைப்புகளை மேம்படுத்துதல் போன்ற உள்கட்டமைப்பு திட்டங்களுக்கு மூலதனத் தலைப்பின் கீழ் மொத்தம் ரூ.408.95 கோடி விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போதுள்ள அமைப்புகளின் செயல்திறன் மற்றும் நம்பகத்தன்மையை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்ட வழக்கமான பராமரிப்பு, தூா்வாரும், பழுதுபாா்க்கும் பணிகள் மற்றும் சேவை தொடா்பான மேம்பாடுகளுக்காக வருவாய் தலைப்பின் கீழ் மேலும் ரூ. 326 கோடி விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் சரியான நேரத்தில் செயல்படுத்துவதை உறுதி செய்வதற்காக, வாரியம் தனது மத்திய திட்ட மேலாண்மை பிரிவு மூலம் கடுமையான கண்காணிப்பு மற்றும் தணிக்கை பொறிமுறையை செயல்படுத்தியுள்ளது.
இது எதிா்காலத்திற்கான வாக்குறுதி அல்ல. நிதி ஏற்கனவே விடுவிக்கப்பட்டு, பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. குடிமக்கள் விரைவில் தங்கள் தெருக்களிலும் வீடுகளிலும் இதற்கான முடிவுகளைக் காண்பாா்கள். நிதியை திறமையாக கையாண்டு மற்றும் காலக்கெடுவைப் பின்பற்றுவதை உறுதி செய்வதற்காக அனைத்து பணிகளும் புவிசாா் குறியீடு செய்யப்பட்டு நிகழ்நேரத்தில் கண்காணிக்கப்படும் என்றாா் அவா்.