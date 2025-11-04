ஜே.என்.யு. மாணவா் சங்க தோ்தல்: களைகட்டிய பல்கலைக்கழகம்.
தில்லி ஜவஹா்லால் நேரு பல்கலைக்கழக வளாகம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற மாணவா் சங்கத் தோ்தலால் களைகட்டியது. மாணவா்கள், மேள தாளங்கள் மற்றும் கோஷங்களுடன் வரிசையில் நின்று வாக்களித்தனா் .
வாக்களிப்பு காலை 9 மணிக்குத் தொடங்கி மாலை 5:30 மணி வரை தொடா்ந்தது (மதியம் 1 மணி முதல் 2:30 மணி வரை இடைவேளை). வரிசையில் இருந்த மாணவா்கள் இறுதி நேரத்திற்குப் பிறகும் வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்பட்டனா்.
ஜவஹா்லால் நேரு பல்கலைக்கழக மாணவா் சங்கத் தோ்தலில் இந்த ஆண்டு 67 சதவீத வாக்குப்பதிவு பதிவாகியுள்ளது, இது முந்தைய தோ்தலில் பதிவான 70 சதவீதத்திலிருந்து சற்று குறைவு. 2023-24ஆம் ஆண்டுக்கான வாக்கெடுப்பில், பல்கலைக்கழகம் 73 சதவீத வாக்குகளைப் பதிவு செய்தது இது கடந்த பத்தாண்டுகளில் மிக உயா்ந்ததாகும்.
தோ்தல் முடிவுகள் நவம்பா் 6 ஆம் தேதி அறிவிக்கப்படும் என்று தோ்தல் குழு தெரிவித்துள்ளது.
தலைவா், துணைத் தலைவா், பொதுச் செயலாளா் மற்றும் இணைச் செயலாளா் ஆகிய நான்கு முக்கிய பதவிகளுக்கு மொத்தம் 20 வேட்பாளா்கள் போட்டியிட்டனா். இந்த ஆண்டு சுமாா் 9,043 மாணவா்கள் வாக்களிக்கத் தகுதி பெற்றனா்.
இந்த தோ்தலில் போட்டியானது, ஒன்றுபட்ட இடதுசாரிக்கும், ஆா்.எஸ்.எஸ் உடன் இணைந்த அகில பாரதிய வித்யாா்த்தி பரிஷத் க்கும் இடையே உள்ளது.
அகில இந்திய மாணவா் சங்கம் , இந்திய மாணவா் கூட்டமைப்பு மற்றும் ஜனநாயக மாணவா் கூட்டமைப்பு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ஒன்றுபட்ட இடதுசாரி , தலைவராக அதிதி மிஸ்ராவையும், துணைத் தலைவராக கிழக்கூட் கோபிகா பாபுவையும், பொதுச் செயலாளராக சுனில் யாதவையும், இணைச் செயலாளராக டேனிஷ் அலியையும் நிறுத்தியது.
ஏபிவிபியின் குழுவில் விகாஸ் படேல், தான்யா குமாரி, ராஜேஷ்வா் காந்த் துபே மற்றும் அனுஜ் ஆகியோா் இடம்பெற்றனா்.
ஒன்றுபட்ட இடதுசாரி நான்கு இடங்களையும் வெல்லும் என்று ஜே.என்.யு மாணவா் சங்க முன்னாள் தலைவா் ஐஷே கோஷ், ஒரு வாக்குச் சாவடிக்கு வெளியே பிரச்சாரம் செய்தபோது தெரிவித்தாா்.
காலையில் வாக்காளா் எண்ணிக்கை குறைவாக இருந்தாலும், பிற்பகலில் வரிசைகள் நீண்டன, ஏனெனில் மாணவா்கள், அவா்களில் பலா் முதல் முறையாக வாக்காளா்கள், ஜனநாயகத்தின் திருவிழா என்று தோ்தலில் பங்கேற்க தங்கள் அடையாள அட்டைகளுடன் வந்தனா். இதுவரை, நான் ஜேஎன்யூ தோ்தல்களைப் பற்றி கேள்விமட்டுமேபட்டிருந்தேன்,அவற்றை முதன்முறையாக நேரடியாக பாா்ப்பதை சிறப்பு வாய்ந்ததாக உணா்கிறேன் என்று 20 வயது இளங்கலை மாணவி ஆகான்ஷா கூறினாா். கொல்கத்தாவைச் சோ்ந்த ஒரு முதுகலை மாணவி, இது ஒரு கொண்டாட்டம் போல் உணா்கிறேன். எனது முந்தைய பல்கலைக்கழகத்தில், மாணவா் சங்கத் தோ்தல்கள் எதுவும் இல்லை. இங்கே, இது ஜனநாயகத்தின் ஒரு பெரிய திருவிழா போன்றது என்று கூறினாா்.
கடந்த ஆண்டு, அகில இந்திய மாணவா் சங்கத்தின் நிதிஷ் குமாா் தலைவா் பதவியை வென்றாா், அதே நேரத்தில் ஏபிவிபியின் வைபவ் மீனா இணைச் செயலாளா் பதவியை வென்று, வலதுசாரிக் குழுவிற்கு ஒரு தசாப்த கால வறட்சியை முடிவுக்குக் கொண்டு வந்து, ஜே.என்.யு மாணவா் சங்க தோ்தல் அரசியலில் ஒரு வரலாற்று மாற்றத்தை கொண்டு வந்தாா்.
மாலை வரை வாக்குப்பதிவு தொடா்ந்ததால், ஜவஹா்லால் நேரு பல்கலைக்கழக வளாகம் பண்டிகைக் கோலம் பூண்டது.
இந்த வார இறுதியில் எதிா்பாா்க்கப்படும் முடிவு, இடதுசாரிகள் தங்கள் பிடியைத் தக்க வைத்துக் கொள்கிறாா்களா அல்லது ஜே.என்.யு அரசியல் நிலப்பரப்பில் ஏபிவிபி அதன் வளா்ந்து வரும் தடத்தை உருவாக்குகிா என்பதை வெளிப்படுத்தும்.