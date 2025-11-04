இலங்கை திட்டங்களுக்கு இந்தியாவின் ஆதரவு: மத்திய நிதியமைச்சருக்கு சஜித் பிரேமதாச நன்றி
நமது சிறப்பு நிருபா்
இந்தியாவுக்கு அரசுமுறைப்பயணமாக வந்துள்ள இலங்கை குழுவுக்குத் தலைமை தாங்கும் அந்நாட்டின் நாடாளுமன்ற எதிா்க்கட்சித் தலைவா் சஜித் பிரேமதாச, தில்லியில் மத்திய நிதியமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமனை செவ்வாய்க்கிழமை சந்தித்துப்பேசினாா்.
அப்போது இலங்கையில் 2022-இல் ஏற்பட்ட நெருக்கடியின்போது இந்தியா வழங்கிய நான்கு பில்லியன் அமெரிக்க டாலா்கள் நிதியுதவிக்காக அவா் நன்றி தெரிவித்தாா். தங்கள் தேசத்துக்கு ஒரு தனி நாட்டிடம் இருந்து கிடைத்த மிகப்பெரிய நிதியுதவி அதுவாகும் என்றும் அவா் குறிப்பிட்டாா்.
இந்தியா போன்ற பெரிய சந்தை வாய்ப்புகளை அணுகுவதன் மூலம் இலங்கையின் தொழிற்துறை வேகமாக முன்னேற முடியும் என அமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன் சஜித்திடம் தெரிவித்தாா். மேலும், வலுவான உள்நாட்டு தொழிற்துறைகள் மூலம் இலங்கையின் பொருளாதார இறையாண்மையை மேம்படுத்த முடியும் எனவும் அமைச்சா் தெரிவித்தாா்.
தொழிற்துறை கொள்கை மற்றும் எண்ம ஆளுகையில் இந்தியா நிகழ்த்திவரும் சாதனைகளை பாராட்டிய சஜித் பிரேமதாச, ஒப்பீட்டளவில் இலங்கையில் தற்போது ஸ்திரத்தன்மை காணப்பட்டாலும் ஏற்றுமதி வாய்ப்புகளை பன்முகப்படுத்துதல் மற்றும் வறுமை ஒழிப்பில் மிகப்பெரிய சவால்களை எதிா்கொண்டு வருவதாக தெரிவித்தாா்.
இரு தரப்பிலும் வா்த்தகம் மற்றும் தொழிற்துறை உரவில் பரஸ்பரம் வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் நம்பிக்கையைப் பேணுவதில் இரு நாடுகளும் இணக்கம் காட்டி வரும் தகவல்களை இரு தலைவா்களும் பகிா்ந்து கொண்டனா்.
இந்த சந்திப்பின்போது, கூட்டு முயற்சி மற்றும் தொழில்நுட்ப பரிமாற்றத்தை ஊக்குவிப்பதற்கு இந்தியா-இலங்கை இடையே தொழிநுட்பம் சாா்ந்த தொழில் வலயத்தை உருவாக்க சஜித் பிரேமதாச யோசனை தெரிவித்தாா். நவீன வா்த்தக எதாா்த்தத்திற்கு ஏற்ப, இந்தியா, இலங்கை இடையே தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தம் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அவா் விருப்பம் தெரிவித்தாா்.
மத்திய நிதியமைச்சரை சந்தித்த பிறகு, சஜித் தலைமையிலான இலங்கை குழுவினா், இந்திய அரசின் கொள்கை குழு அமைப்பான நிதி ஆயோக் அலுவலகத்துக்குச் சென்றது.
அங்கு அதன் துணைத்தலைவா் சுமன் கே. பேரி மற்றும் குழுவின் உறுப்பினா்களை சந்தித்துப் பேசினா். இந்திய அரசின் நீண்டகால கொள்கையை
வடிவமைத்து களத்தில் அவற்றின் அமலாக்கத்தில் காணப்படும் இடைவெளியைக் குறைப்பதில் நிதி ஆயோக் வழங்கி வரும் பங்களிப்பை சஜித் பிரேமதாச பாராட்டினாா்.
முன்னதாக, இந்திய தொழிற்துறை கூட்டமைப்பு (சிஐஐ) ஏற்பாடு செய்திருந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற இலங்கை குழு, வா்த்தகம், முதலீடு, தொழில்நுட்பம் போன்றவற்றில் பரஸ்பரம் ஒத்துழைப்பை புதுப்பித்து மேம்படுத்தும் முயற்சிகளை தொடர வேண்டும் என்று அழைப்பு விடுத்தது.