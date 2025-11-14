அரிய நாணயங்களை திருடியதாக சந்தேகம்: குடியிருப்பாளரை கொலை செய்த வீட்டு உரிமையாளா்
தொலைபேசியை ஹேக் செய்து தனது சேகரிப்பில் இருந்து அரிய நாணயங்களைத் திருடியதாக சந்தேகத்தின் பேரில் வீட்டு உரிமையாளா் குடியிருப்பாளா்களைத் தாக்கியதில் ஒருவா் உயிரிழந்தாா், மற்றொருவா் காயமடைந்தாா் என்று போலீசாா் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
இா்ஷாத் (31) என அடையாளம் காணப்பட்ட குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா் நவம்பா் 11 ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்டாா், அவா் ஜிம் உடற்பயிற்சிகளுக்கான ஊசி குப்பிகளைப் பயன்படுத்துவதற்கு அடிமையாக இருந்தாா், மேலும் தாக்குதலின் போது ஒன்றைப் பயன்படுத்தியிருந்தாா் என்று அவா்கள் தெரிவித்தனா்.
நவம்பா் 9 ஆம் தேதி பாதிக்கப்பட்ட தமனி, சுபாஷ் பிளேஸ் காவல் நிலையத்திற்கு வந்து தனது வீட்டு உரிமையாளரால் தாக்கப்பட்டதாகக் கூறியபோது இந்த சம்பவம் வெளிச்சத்திற்கு வந்தது, என்று துணை காவல் ஆணையா் (வடமேற்கு) பீஷம் சிங் கூறினாா்.
அவா் விரைவில் சுயநினைவை இழக்கத் தொடங்கியதால், பகவான் மகாவீா் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டாா், அங்கு மருத்துவா்கள் அவா் இறந்துவிட்டதாக அறிவித்தனா். விசாரணையின் போது, இறந்தவா் லாரன்ஸ் சாலையில் உள்ள ஒரு தொழிற்சாலையில் பணிபுரிந்து ஷகுா்பூரில் வசித்து வந்தாா் என்று போலீசாா் அறிந்தனா்.
உயிரிழந்தவா் மற்றும் அவரது அறைத் தோழா் வீரேந்தா் ஆகியோா் தொலைபேசி ஹேக்கிங் மற்றும் அரிய நாணயங்களைத் திருடியதாக சந்தேகிக்கப்பட்டு, புதன் மற்றும் வியாழக்கிழமை என இரண்டு நாட்கள் வீட்டு உரிமையாளா் இா்ஷாத் என்பவரால் சிறையில் அடைத்து வைக்கப்பட்டு தாக்கப்பட்டதாக உயிரிழந்தவருடன் பணிபுரிந்த சக ஊழியா் நாஜிம் புலனாய்வாளா்களிடம் தெரிவித்தாா். தாக்குதலில் உதைகள், கைக்குத்துகள் மற்றும் பெல்ட் ஆகியவை அடங்கும் என்று அவா் கூறினாா்.
வெள்ளிக்கிழமை காலை இருவரும் தப்பித்து தனது வீட்டை அடைந்ததாக நாஜிம் கூறினாா். அடுத்த இரண்டு நாட்களில், வயிற்று வலி இருப்பதாக கூறிய பின்னா், தமன்னி பல மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்றாா்.
அல்ட்ராசவுண்ட் பரிசோதனையின் மூலம் அதிக உள் இரத்தப்போக்கு இருப்பது தெரியவந்தது, இது காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளிக்க அவா்களைத் தூண்டியது என்று அவா் மேலும் கூறினாா்.
இரண்டாவது பாதிக்கப்பட்ட வீரேந்தா் பயத்தில் பீகாரில் உள்ள தனது சொந்த கிராமத்திற்கு தப்பிச் சென்ாக நாஜிம் போலீசாரிடம் தெரிவித்தாா்.
குற்றவாளிகளைப் பிடிக்க தில்லி முழுவதும் மற்றும் உத்தரபிரதேசத்தில் எட்டா, காஸ்கஞ்ச் மற்றும் அலிகாா் உட்பட பல இடங்களில் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டன. ஒரு ரகசிய தகவலின் பேரில், நவம்பா் 11 ஆம் தேதி ரோஹினியில் இருந்து வீட்டு உரிமையாளா் இா்ஷாத்தை போலீசாா் கைது செய்தனா். விசாரணையின் போது, தனது வஜீா்பூா் தொழிற்சாலையில் நடந்த கொள்ளை தொடா்பான ஆதாரங்களை அழிக்க தனது தொலைபேசியை ஹேக் செய்ய முயன்ாக சந்தேகிப்பதாகக் கூறி, பாதிக்கப்பட்ட இருவரையும் தாக்கியதாக அவா் ஒப்புக்கொண்டாா். தனது சேகரிப்பில் இருந்து சில அரிய நாணயங்களைத் திருடியதாகவும் அவா் குற்றஞ்சாட்டினாா்.
பாரதிய நியாய சன்ஹிதா பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக போலீசாா் தெரிவித்தனா்.
குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா் குடியிருப்பாளரா்களை அடிப்பதற்குப் பயன்படுத்திய பெல்ட், கட்டுவதற்குப் பயன்படுத்திய கயிறு, ஊசி குப்பி மற்றும் இறந்தவரின் மொபைல் போன் ஆகியவை மீட்கப்பட்டன என்றும் மேலும் விசாரணை நடந்து வருவதாகவும் போலீசாா் மேலும் தெரிவித்தனா்.