தில்லி காா் வெடிப்பு சம்பவத்தை நிகழ்த்த மின்னஞ்சல் வரைவு மூலம் திட்டமிட்ட பயங்கரவாதிகள்!
தில்லி செங்கோட்டைக்கு அருகே நிகழ்த்தப்பட்ட காா் வெடிப்பு தொடா்பான முதல் கட்ட விசாரணையில், இந்த சம்பவத்தை நிகழ்த்த பயங்கரவாதிகள் ‘மின்னஞ்சலில் உள்ள வரைவுகள் மூலம் ஒருவரை ஒருவா் தொடா்பு கொண்டுள்ளனா்’ என்று தேசிய புலனாய்வுத் துறை (என்.ஐ.ஏ.) வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து ஒரு அதிகாரி கூறியதாவது: வெடித்த காரை ஓட்டியதாக நம்பப்படும் டாக்டா் உமா் உன் நபி மற்றும் அவரது கூட்டாளிகளான டாக்டா் முசம்மில் கானே மற்றும் டாக்டா் ஷாஹீன் ஷாஹித் போன்ற சந்தேக நபா்கள், உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் அணுகக்கூடிய ஒற்றை மின்னஞ்சல் கணக்கைப் பயன்படுத்தி தொடா்பு கொண்டனா்.
அனுப்புவதற்குப் பதிலாக, அவா்கள் மின்னஞ்சல்களை வரைவுகளாக சேமித்துள்ளனா். விரும்பிய பெறுநா் அதே கணக்கில் உள்நுழைந்து, வரைவைப் படித்து, உடனடியாக அதை நீக்குவாா், இதனால் தகவல் தொடா்புக்கான டிஜிட்டல் பாதை இருக்காது.
கண்காணிப்பைத் தவிா்ப்பதற்கும், அவா்களின் உரையாடல்களைத் தடுப்பதற்கும் இந்த முறை சதித்திட்டம் தீட்ட தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டது.
இந்த நுட்பம் பயங்கரவாத திட்டத்தை நிறைவேற்ற இருக்கும் குழு அதிக அளவிலான எச்சரிக்கையையும் திட்டமிடலையும் மேற்கொண்டிருப்பதை காண்பிக்கிறது. இது கண்டுபிடிக்கக்கூடிய சேனல்களை நம்பாமல் சதி தொடா்பான நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைக்க அனுமதிக்கிறது, பயங்கரவாத குழுவின் உறுப்பினா்களும் தொடா்ந்து தொடா்பில் இருந்தனா். முக்கியமாக ‘த்ரீமா’ என்ற சுவிஸ் தகவல்தொடா்பு பயன்பாடு மற்றும் பிற பயன்பாடுகள் மூலம், அவா்கள் மறைகுறியாக்கப்பட்ட செய்தியிடல் பயன்பாட்டைப் பயன்படுத்தி பயங்கரவாத சதியைத் திட்டமிட்டு ஒருங்கிணைத்தனா். அதே நேரத்தில் தங்கள் வெளிநாட்டு கையாளுபவா்களுடன் தொடா்பில் இருந்தனா்.
வழக்கமான செய்தியிடல் தளங்களைப் போலல்லாமல், த்ரீமாவுக்கு பதிவு செய்ய தொலைபேசி எண் அல்லது மின்னஞ்சல் ஐடி தேவையில்லை. இதனால் பயனா்களைக் கண்டுபிடிப்பது மிகவும் கடினம். பயன்பாடு ஒவ்வொரு பயனருக்கும் எந்தவொரு கைப்பேசி எண் அல்லது சிம் காா்டுடன் இணைக்கப்படாத ஒரு தனித்துவமான ஐடியை ஒதுக்குகிறது. மேலும், தனியாா் சேவையகங்களில் இயக்குவதற்கான விருப்பத்துடன் எண்ட்-டு-எண்ட் குறியாக்கத்தை வழங்குகிறது.
குற்றம் சாட்டப்பட்ட மருத்துவா்கள் பாதுகாப்பாக தொடா்புகொள்வதற்கும் கண்டறிவதைத் தவிா்ப்பதற்கும் ஒரு தனியாா் த்ரீமா சேவையகத்தை அமைத்ததாக புலனாய்வாளா்கள் சந்தேகிக்கின்றனா்.
தில்லி காா் வெடிப்பு சதி தொடா்பான முக்கியமான ஆவணங்கள், வரைபடங்கள் மற்றும் தளவமைப்புகளைப் பகிா்ந்து கொள்ள இந்த சேவையகம் பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
இடப் பகிா்வு மற்றும் பணி ஒதுக்கீடு உள்ளிட்ட விரிவான திட்டமிடல் இந்த தனியாா் நெட்வொா்க் மூலம் நடத்தப்பட்டதாக நம்பப்படுகிறது. த்ரீமா இரு முனைகளிலிருந்தும் செய்திகளை நீக்க அனுமதிக்கிறது. மேலும், மெட்டா டேட்டாவை சேமிக்காது. இது தடயவியல் மீட்டெடுப்பை மேலும் சிக்கலாக்குகிறது. பயங்கரவாத குழுவின் உறுப்பினா்களிடையே தடைசெய்யப்பட்ட பொருள் மற்றும் குறியிடப்பட்ட செய்திகளை மாற்ற இந்த பயன்பாடு பயன்படுத்தப்பட்டதாக முதற்கட்ட கண்டுபிடிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன என்றாா் அவா்.