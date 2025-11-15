லால் கிலா மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் 2 நுழைவு வாயில்களை மீண்டும் திறப்பு
செங்கோட்டை அருகே ஏற்பட்ட சக்திவாய்ந்த காா் வெடிப்புக்குப் பின்னா், வசதி மூடப்பட்ட கிட்டத்தட்ட நான்கு நாள்களுக்குப் பிறகு, தில்லி மெட்ரோ ரயில் காா்ப்பரேஷன் (டிஎம்ஆா்சி) சனிக்கிழமை லால் கிலா மெட்ரோ நிலையத்தில் இரண்டு நுழைவு வாயில்களை மீண்டும் திறந்தது.
இது தொடா்பாக ‘எக்ஸ்’-இல் ஒரு பதிவில், ‘செங்கோட்டை மெட்ரோ நிலையத்தின் 2 மற்றும் 3 வாயில்கள் இப்போது பயணிகளுக்குத் திறக்கப்பட்டுள்ளன. சம்பவத்தைத் தொடா்ந்து பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாக இடைநிறுத்தப்பட்ட பகுதி அணுகலை மீட்டெடுக்கின்றன‘ என்று டிஎம்ஆா்சி கூறியது. செங்கோட்டை அருகே திங்கள்கிழமை மாலை ஏற்பட்ட வெடிப்பு, சுற்றியுள்ள பகுதியை உடனடியாக பூட்ட வழிவகுத்தது, பாதுகாப்பு அமைப்புகள் விசாரணைகளை மேற்கொண்டதால் பல நாட்களுக்கு சோதனைகள் மற்றும் இயக்கக் கட்டுப்பாடுகள் அமலில் இருந்தன.
இரண்டு வாயில்களையும் மீண்டும் திறப்பது பரபரப்பான பாரம்பரிய மண்டலத்தைச் சுற்றி பாதசாரிகள் நடமாட்டத்தை எளிதாக்கும் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக அருகிலுள்ள சந்தைகளில் இயங்கும் சுற்றுலாப் பயணிகள் மற்றும் வா்த்தகா்களுக்கு இது மிகுந்த உதவியாக இருக்கும்.