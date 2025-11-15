சாலை விபத்தில் உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்திற்கு ரூ.18.32 லட்சம் இழப்பீடு: எம்ஏசிடி உத்தரவு
2023-ஆம் ஆண்டு சாலை விபத்தில் இறந்த ஒருவரின் குடும்ப உறுப்பினா்களுக்கு ரூ.18.32 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க மோட்டாா் விபத்து உரிமைகோரல் தீா்ப்பாயம் (எம்ஏசிடி) உத்தரவிட்டுள்ளது.
இது தொடா்பாக மோட்டாா் சைக்கிள் மீது லாரி மோதியதில் இறந்த ஆஷிஃப்பின் குடும்பத்தினா் தாக்கல் செய்த மனுவை தலைமை அதிகாரி தருண் யோகேஷ் தலைமையிலான எம்ஏசிடி அக்டோபா் 9, 2023 அன்றுவிசாரித்தது.
மனுவின்படி, தில்லியில் உள்ள பங்கா சாலை அருகே ஆஷிஃப் தனது மோட்டாா் சைக்கிளை ஓட்டிச் சென்றபோது அலட்சியமாக இயக்கப்பட்ட லாரி மோதியது. அவா் ஹரி நகரில் உள்ள டிடியு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டாா். அங்கு மருத்துவா்கள் அவரை ‘இறந்துவிட்டதாக’ அறிவித்தனா்.
விபத்து காரணமாக அவா் அனுபவித்த கடுமையான தாக்கத்துடன் அவரது மரணத்திற்கான காரணம் ஒத்துப்போகும் என்று கண்டறியப்பட்டது. கவனக்குறைவாக வாகனம் ஓட்டியதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டுகளை ஓட்டுநா் மற்றும் வாகன உரிமையாளா் மறுக்கவில்லை. இதனால், தீா்ப்பாயம் ஒரு பாதகமான முடிவை எடுக்கத் தூண்டியது.
தீா்ப்பாயம் தனது நவம்பா் 10 தேதியிட்ட உத்தரவில், ‘சாலைப் போக்குவரத்து விபத்து ஏற்பட்டால் ஓட்டுநரின் அலட்சியம், நிகழ்தகவின் முன்னுரிமை மற்றும் நியாயமான சந்தேகத்திற்கு அப்பாற்பட்ட ஆதாரத்தின் தரநிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் மோட்டாா் வாகனச் சட்டத்தின் கீழ் உரிமைகோரல் மனுக்களுக்குப் பொருந்தாது என்பது நன்கு தீா்மானிக்கப்பட்ட சட்டம்’ என்று கூறியது.
தீா்க்கப்பட்ட சட்டத்தின்படி, ஓட்டுநருக்கு எதிரான எஃப்ஐஆா் இருப்பது, வழக்கின் குற்றவியல் பதிவுடன், காவல்துறையினரால் விசாரணை முடிக்கப்பட்டதைக் காட்டுவது, இறுதி அறிக்கைக்கு வழிவகுத்தது. ஓட்டுநா் அலட்சியமாக இருந்தாா் என்பதை முடிவு செய்ய போதுமான சான்றாகக் கருதப்பட்டது.
மனுதாரா்கள் ஐந்து உறுப்பினா்களான ஆஷிப்பின் தாய், தந்தை மற்றும் மூன்று சகோதரிகள் ஆகியோா் இழப்பீடு கோரினா். ஆஷிஃப்பின் தந்தைக்கு சொந்தமாக வருமானம் இருப்பது கண்டறியப்பட்டதால், அவா் சாா்புடையவராகக் கருதப்படவில்லை. ஆனால், பிற பகிா்வுத் தலைப்புகளின் கீழ் இழப்பீடு வழங்கப்பட்டது.
இறந்தவரின் வேலைவாய்ப்புச் சான்று இல்லாத நிலையில், உத்தர பிரதேசத்தில் பொருந்தக்கூடிய ஒரு திறமையற்ற தொழிலாளியின் குறைந்தபட்ச ஊதியத்தின்படி அவா்களின் வருமானம் கணக்கிடப்பட்டது.
சட்டப்பூா்வ பாதுகாப்பு இல்லாத நிலையில், குற்றம் சாட்டப்பட்ட வாகனத்தின் காப்பீட்டாளரான யுனைடெட் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் கோ. லிமிடெட், பாதிக்கப்பட்டவரின் குடும்பத்திற்கு முழுத் தொகையையும் செலுத்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்ததாக எம்ஏசிடி உத்தரவில் தெரிவித்துள்ளது.