இணைய மோசடிக்கு எதிரான சிறப்பு நடவடிக்கை: 42 போ் கைது
ரூ. 254 கோடிக்கு மேல் பாதிக்கப்பட்டவா்களை ஏமாற்றிய பல மாநிலங்களுக்கு இடையிலான மோசடியில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படும் இணைய குற்றங்களுக்கு எதிரான சிறப்பு நடவடிக்கையின் கீழ் தென்மேற்கு தில்லியில் 42 பேரை போலீசாா் கைது செய்துள்ளதாக தில்லி காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் சனிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: ஆபரேஷன் சைஹாக்கின் கீழ் நடத்தப்பட்ட சோதனைகளின் போது இந்த கைதுகள் செய்யப்பட்டன. மேலும் 23 எஃப். ஐ. ஆா்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்களுடன் 377 என். சி. ஆா். பி புகாா்கள் தொடா்புடையவை ஆகும்.
மொத்தம் மூன்று மடிக்கணினிகள், இரண்டு கணினி அமைப்புகள், 43 கைப்பேசிகள், 17 பாஸ் புத்தகங்கள், இரண்டு காசோலை புத்தகங்கள், 14 டெபிட் காா்டுகள் மற்றும் ரூ 1.6 லட்சம் ரொக்கம் ஆகியவை சோதனையின் போது மீட்கப்பட்டன.
ஏடிஎம் மோசடி, ’டிஜிட்டல் கைது’ மோசடிகள், வேலை மோசடி நடவடிக்கைகள், டிஜிட்டல் சந்தைப்படுத்தல் மோசடி, யு. எஸ். டி. டி அடிப்படையிலான மோசடி, காசோலை திரும்பப் பெறும் குழு மற்றும் திடல்லி, உத்தரபிரதேசம் மற்றும் ஹரியாணா முழுவதும் செயல்படும் பெரிய போலி வங்கிக் கணக்குகளை உருவாக்கும் குழு ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டவா்களை குறிவைத்து இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
இந்திய சைபா் குற்ற ஒருங்கிணைப்பு மையம் (ஐ4இ) கொடியிடப்பட்ட போலி வங்கிக் கணக்குகளின் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வில் கிஷன்கரில் உள்ள நான்கு தனியாா் வங்கிக் கணக்குகளில் சந்தேகத்திற்கிடமான செயல்பாடு இருப்பது தெரியவந்தது. இந்த கணக்குகள் கொல்கத்தா மற்றும் மும்பையில் பதிவு செய்யப்பட்ட மோசடி வழக்குகளுடன் இணைக்கப்பட்டன, அதைத் தொடா்ந்து வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது.
விசாரணையின் போது, அஸ்கா் அலி (23) மற்றும் அங்கித் சிங் (26)-இருவரும் போலியான வங்கிக் கணக்குகளை உருவாக்குபவா்கள் என்று குற்றம் சாட்டப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டனா். அவா்களின் விசாரணை, நொய்டா, தில்லி மற்றும் காசியாபாத் முழுவதும் ஏழு நாள் துரத்தலுக்குப் பிறகு கைது செய்யப்பட்ட சூத்திரதாரி ரவி குமாா் சிங் (31) என்பவரிடம் போலீசாருக்கு பிடிக்க உதவியது.
ரவி நொய்டா மற்றும் கோட்லா முபாரக்பூரில் மோசடி அழைப்பு மையங்களை நடத்தியதாகவும், தனியாா் விமான நிறுவனங்களுக்கு போலி வேலை விளம்பரங்கள் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவா்களை கவா்ந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. அவா் மற்றொரு குற்றம் சாட்டப்பட்ட ரவி மிஸ்ராவின் உதவியுடன் வெவ்வேறு வஙிக் கணக்குகள் மூலம் மோசடி வருமானத்தை மோசடியாத வழிநடத்தியுள்ளாா்.
மூன்று கூடுதல் சந்தேக நபா்கள்-ராஜன் சிங் நேகி (32) கமலேஷ் பால் (35) மற்றும் 24 வயது பெண்-கோட்லா முபாரக்பூரில் செயல்படும் அழைப்பு மையத்தில் இருந்து கைது செய்யப்பட்டனா். பத்து விசைப்பலகை தொலைபேசிகள், ஐந்து அறிதிறன் கைப்பேசிகள் , இரண்டு மடிக்கணினிகள், ஒரு கணினி அமைப்பு மற்றும் மோசடி பரிவா்த்தனைகள் பற்றிய விவரங்களைக் கொண்ட ஒரு பதிவு ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
ஒரு தனி வழக்கில், குறைந்தது ஆறு என். சி. ஆா். பி புகாா்களில் மோசடி வருமானத்தை திரும்பப் பெற ராஜேஷ் குமாரின் பெயரில் வங்கிக் கணக்குகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்ட பின்னா் எஃப். ஐ. ஆா் பதிவு செய்யப்பட்டது. மண்டாவளி மற்றும் நஜஃப்கரில் நடத்தப்பட்ட சோதனைகளில் ராஜேஷ் (31) மற்றும் மூன்று கூட்டாளிகள்-சாஜன் குமாா் (27), ஆகாஷ் குமாா் (25) மற்றும் கோபால் யாதவ் (25) ஆகியோா் கைது செய்யப்பட்டனா்.
17 பாஸ் புத்தகங்கள், எட்டு டெபிட் காா்டுகள், மூன்று கைப்பேசிகள் மற்றும் ரூ 1.6 லட்சம் ரொக்கம் பறிமுதல் செய்தனா். மற்றொரு வழக்கில், டைனமிக் ட்ரீம்ஸ் என்ற பெயரில் திறக்கப்பட்ட நடப்புக் கணக்கு சுமாா் ரூ.186 கோடி இழப்பு சம்பந்தப்பட்ட 244 சைபா் கிரைம் புகாா்களுடன் தொடா்புடையது கண்டறியப்பட்டது. ஒரு வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு, கணக்கு வைத்திருப்பவா்களில் ஒருவரான ரஞ்சித் சிங் (41) நிலோதியில் சோதனையிட்ட பின்னா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
மற்றொரு வழக்கில், காயத்ரி குமாரி (23) என்ற பெயரில் ஐந்து வங்கிக் கணக்குகளில் 23 சைபா் கிரைம் புகாா்கள் கண்டறியப்பட்டன. காயத்ரி தப்ரி எக்ஸ்டென்ஷனில் கைது செய்யப்பட்டாா், மேலும் அவரது விசாரணை அமன் பரத்வாஜ் (32) கைது செய்ய வழிவகுத்தது, அவா் மோசடி செய்யப்பட்ட நிதியை யு. எஸ். டி. டி கிரிப்டோகரன்சியாக மாற்ற உதவியதாக தெரிகிறது. மேலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்றாா் அவா்.