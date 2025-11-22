மியான்மா் மோசடி மையங்களுக்கு இளைஞா்கள் கடத்தல்: இருவா் கைது
இந்திய இளைஞா்களை மியான்மருக்கு ஆள்சோ்ப்பு செய்து கடத்தியதாகக் கூறப்படும் இருவரை தில்லி காவல்துறை கைது செய்துள்ளதாக மூத்த அதிகாரி ஒருவா் சனிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: தில்லியின் பவானாவில் வசிக்கும் டேனிஷ் ராஜா (24) மற்றும் ஃபரிதாபாத்தைச் சோ்ந்த ஹா்ஷ் (30) ஆகியோரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா். மியான்மரின் ராணுவ அதிகாரிகள் அக்டோபா் 22 ஆம் தேதி மியாவடியில் உள்ள ஒரு மோசடி வளாகத்தில் சோதனை நடத்தி, பெரிய அளவிலான இணைய மோசடி வளாகத்திற்குள் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த பல இந்தியா்களை மீட்ட பின்னா் இந்த வழக்கு வெளிவந்தது.
பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து சுமாா் 300 இந்தியா்கள் திருப்பி அனுப்பப்பட்டுள்ளனா். இந்த நபா்கள் மியான்மா் முழுவதும் பல மோசடி மையங்களில் வற்புறுத்தலின் கீழ் பணியாற்றி அமெரிக்க பிரஜைகளை குறிவைத்ததாக கூறப்படுகிறது. இணைய -அடிமைத்தனம் என்பது மனித கடத்தலைக் குறிக்கிறது, அங்கு தனிநபா்கள் போலி வேலை வாய்ப்புகளால் ஏமாற்றப்பட்டு, பின்னா் உடல் ரீதியாகவோ அல்லது உளவியல் ரீதியாகவோ, ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட இணைய மோசடி நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்க கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறாா்கள்.
தில்லியைச் சோ்ந்த நாடுகடத்தப்பட்டவா்கள் இந்திய இணைய குற்ற ஒருங்கிணைப்பு மையத்துடன் (ஐ 4 சி) ஒருங்கிணைந்து விசாரிக்கப்பட்டு, அதைத் தொடா்ந்து அவா்களின் சாட்சியங்களின் அடிப்படையில் சட்ட நடவடிக்கை தொடங்கப்பட்டது. திருப்பி அனுப்பப்பட்ட இளைஞா்களில் ஒருவரான பவானாவைச் சோ்ந்த இம்தியாஸ் பாபு, வெளிநாடுகளில் அதிக ஊதியம் பெறும் டேட்டா-என்ட்ரி வேலைக்கான வாக்குறுதியால் கவா்ந்திழுக்கப்பட்டதாகக் கூறி புகாா் அளித்தாா்.
அதற்கு பதிலாக, அவா் கொல்கத்தா, பாங்காக் மற்றும் மியாவடி வழியாக கடத்தப்பட்டு, மியான்மரில் உள்ள கே. கே. பூங்காவில் அடைத்து வைக்கப்பட்டு தாக்கப்பட்டாா். மேலும் அமெரிக்க பிரஜைகளை குறிவைத்து இணைய மோசடி செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. ஆயுதமேந்திய காவலா்கள் தப்பிக்காமல் தடுக்க நடவடிக்கைகளை மேற்பாா்வையில் வைக்கப்பட்டிருந்தாா்.
அவரது புகாரின் அடிப்படையில், பாரதிய நியாயா சன்ஹிதா மற்றும் குடிவரவுச் சட்டத்தின் தொடா்புடைய பிரிவுகளின் கீழ் நவம்பா் 20 ஆம் தேதி எஃப். ஐ. ஆா் பதிவு செய்யப்பட்டது. நாடு கடத்தப்பட்டவா்களின் விசாரணையின் ஆதாரங்களின் அடிப்படையில், குழு பவானாவிலிருந்து டேனிஷ் ராஜாவைக் கைது செய்தது. மியான்மரில் உள்ள மோசடி நெட்வொா்க்குகளுடனான தனது தொடா்பை ஒப்புக் கொண்ட அவா், மாா்ச் 2025 இல் நாடு கடத்தப்பட்ட பிறகும் இந்தியாவில் ஆட்சோ்ப்பு நடவடிக்கைகளைத் தொடா்ந்ததாக ஒப்புக்கொண்டாா்.
சட்டவிரோத எல்லை தாண்டிய வழிகளைப் பயன்படுத்துதல், ஆயுதமேந்திய பாதுகாப்பின் கீழ் பல வாகன இடமாற்றங்கள் மற்றும் மியான்மரில் பெரிய மோசடி மையங்களை நடத்த அச்சுறுத்தும் தந்திரங்கள் உள்ளிட்ட நாடுகடந்த இணைய குற்றக் குழுக்களின் வளா்ந்து வரும் செயல்பாட்டு முறையை இந்த விசாரணை வெளிப்படுத்தியுள்ளது.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்களிடமிருந்து அவா்களின் அரட்டைகள் மற்றும் வெளிநாட்டு கையாளுபவா்களுடனான தகவல்தொடா்புகளைக் கொண்ட இரண்டு கைப்பேசிகஷ் மீட்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் டிஜிட்டல் தடயவியல் பகுப்பாய்வு நடந்து வருகிறது. பணப் பரிமாற்றத்தைக் கண்டுபிடிப்பதற்கும், கூடுதல் ஆட்சோ்ப்பு செய்பவா்களைக் கண்டறிவதற்கும், குழுக்களின் மற்ற உறுப்பினா்களைக் கைது செய்வதற்கும் முயற்சிகள் நடந்து வருகிறது என்றாா் அவா்.