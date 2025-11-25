கிரேட்டா் கைலாஷ் உள்ள 3 பாா்க்கிங் செயல்பாட்டுக்கு வந்தது: டிடிஏ
தில்லி மாநகராட்சி (எம்சிடி), கிரேட்டா் கைலாஷ் மற்றும் பஞ்சாபி பாக் ஷம்ஷான் காட் ஆகிய இடங்களில் புதிதாக கட்டப்பட்ட பாா்க்கிங் வசதிகளை செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்துள்ளது.
இது நெரிசலைக் குறைக்கவும், இரு பகுதிகளிலும் வசிப்பவா்கள் மற்றும் பாா்வையாளா்களுக்கு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட பாா்க்கிங் விருப்பங்களை வழங்கவும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
மாநகராட்சியின் கூற்றுப்படி, சில கட்டாய இணக்கத் தேவைகள் பூா்த்தி செய்யப்படாததால் இந்த வசதிகளைத் திறப்பது தாமதமானது. அனைத்து ஒப்புதல்களும் நடைமுறைகளும் இப்போது இறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில், எம்சிடி இரண்டு பாா்க்கிங் தளங்களையும் பொது பயன்பாட்டிற்காக முறையாகத் திறந்துள்ளது.
இந்த முடிவு வெளிப்படைத்தன்மை, பொறுப்புடைமை மற்றும் குடிமைத் திட்டங்களை சரியான நேரத்தில் செயல்படுத்துவதில் எம்சிடியின் உறுதிப்பாட்டை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.