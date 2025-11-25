மூதாட்டியை தாக்கி தங்க நகை பறிப்பு: 4 போ் கைது
நமது நிருபா்
தில்லியின் பிந்தாபூரில் வீட்டிற்குள் நுழைந்த 86 வயது பெண்ணின் தங்க நகைகளை கொள்ளையடித்ததாக 4 போ் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதாக தில்லி காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: குற்றம் சாட்டப்பட்ட இரண்டு பெண்கள், அவா்களின் சகோதரா் மற்றும் அவரது நண்பா் வயதான பெண்ணின் வீட்டிற்கு வெளியே ஒரு வாடகை பலகையை கவனித்து, வீட்டை வாடகை கேட்கும் வகையில் பாதிக்கப்பட்டவரிடம் பேசியுள்ளனா். பாதிக்கப்பட்டவரிடமிருந்து கொள்ளையடிக்கப்பட்ட ஒரு ஜோடி தங்க வளையல்கள், ஒரு ஜோடி தங்க காதணிகள் மற்றும் ஒரு தங்க மோதிரம் ஆகியவை அவா்களிடம் இருந்து மீட்கப்பட்டது.
நந்தா ராம் பூங்காவில் வசிக்கும் ரத்தன் மெஹ்தோ (19), அவரது சகோதரிகள் அஞ்சலி (24) மற்றும் ரஞ்சு (20) மற்றும் அவா்களின் நண்பா் உத்தம் நகரில் வசிக்கும் ராஜு குமாா் (27) என குற்றவாளிகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனா். காவல்துறையினரின் கூற்றுப்படி, நவம்பா் 14 ஆம் தேதி ஒரு பி. சி. ஆா் அழைப்பு வந்தது, இரண்டு பெண்களும் இரண்டு ஆண்களும் புகாா்தாரரின் வீட்டிற்குள் வலுக்கட்டாயமாக நுழைந்தனா்.
அங்கு அவரது 86 வயது மூதாட்டி தனியாக இருந்ததாகவும், தப்பிச் செல்வதற்கு முன்பு அவரது நகைகளைக் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது. அக்கம்பக்கத்தில் இருந்து 150 க்கும் மேற்பட்ட சிசிடிவி கேமராக்களை போலீஸாா் ஆய்வு செய்தனா், இது குற்றம் சாட்டப்பட்ட பெண்களில் ஒருவரை அடையாளம் காண வழிவகுத்தது.
உத்தம் நகரில் உள்ள நந்தா ராம் பூங்காவில் உள்ள ஒரு வீட்டில் சந்தேக நபரை போலீஸாா் கண்டுபிடித்து, அங்கு இருந்த நான்கு குற்றவாளிகளையும் கைது செய்தனா். வளாகத்தை சோதனையிட்டதில் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட நகைகள் மீட்கப்பட்டது.
விசாரணையின் போது, குற்றம் சாட்டப்பட்டவா், சம்பவத்திற்கு சுமாா் 10 நாள்களுக்கு முன்பு, வயதான பெண் தனது வீட்டிற்கு வெளியே அமா்ந்திருந்தபோது தங்க நகைகளை அணிந்திருப்பதைக் கண்டாா். அவா்கள் ’வாடகை அறை’ பலகையையும் கவனித்தனா், இது கொள்ளைத் திட்டத்தை உருவாக்க அவா்களைத் தூண்டியது.
கொள்ளைக்கு சில நாள்களுக்கு முன்பு, இரண்டு பெண்களும் வீட்டிற்குச் சென்று அந்த அறையைப் பற்றி விசாரித்தபோது, அந்த வயதான பெண் பகலில் தனியாக இருப்பதைக் கண்டனா் என்றாா் அவா்.