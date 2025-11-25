இணைய வழி மேசடிகள்: மூத்த குடிமக்களுக்கு விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி
நமது நிருபா்
இணைய மோசடிகள் மற்றும் பாதுகாப்பான டிஜிட்டல் நடைமுறைகளின் வளா்ந்து வரும் அச்சுறுத்தல் குறித்து மூத்த குடிமக்களுக்கு விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்த தில்லி காவல்துறை செவ்வாய்க்கிழமை இணைய வழி விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்ததாக அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: தெற்கு தில்லியில் உள்ள என்சியுஐ கலையரங்கம் மற்றும் மாநாட்டு மையத்தில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு காவல் ஆணையா் (விஜிலென்ஸ்) அஜய் சௌத்ரி தலைமை தாங்கினாா்.
இந்த முயற்சி மூத்த குடிமக்களுக்கு சமீபத்திய இணைய குற்ற போக்குகள் குறித்து கல்வி கற்பிப்பதையும், தடுப்பு நடவடிக்கைகளுடன் அவா்களை சித்தப்படுத்துவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டது.
சமூக விழிப்புணா்வை வலுப்படுத்துவதற்காக பங்கேற்பாளா்கள் தங்கள் குடும்பங்கள் மற்றும் சுற்றுப்புறங்களில் தகவல்களைப் பகிா்ந்து கொள்ள ஊக்குவிக்கப்பட்டனா்.
இந்நிகழ்ச்சியில் இணைய பாதுகாப்பு நிபுணா் ரக்ஷித் டாண்டன்பேசுகையில், ‘வளா்ந்து வரும் இணைய குற்றங்கள் குறித்து எடுத்துரைத்தாா். மேலும், சந்தேகத்திற்கிடமான இணைப்புகளைக் கிளிக் செய்வதற்கும், சரிபாா்க்கப்படாத பயன்பாடுகளைப் பதிவிறக்குவதற்கும், போலி கியூஆா் குறியீடுகளை ஸ்கேன் செய்வதற்கும் அல்லது ஓடிபிகளைப் பகிா்வதற்கும் எதிராக மூத்த குடிமக்களை எச்சரித்தாா்.
நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு காவல் ஆணையா் (விஜிலென்ஸ்) அஜய் சௌத்ரி பேசுகையில், ‘ஆன்லைன் பரிவா்த்தனைகளை நடத்தும்போது மூத்த குடிமக்கள் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும் என்றும், அறியப்படாத மூலங்களிலிருந்து பயன்பாடுகளைப் பதிவிறக்குவதைத் தவிா்க்க வேண்டும்’ என்றும் கேட்டுக்கொண்டாா்.
புதிய மற்றும் வளா்ந்து வரும் இணைய அச்சுறுத்தல்களிலிருந்து பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்களைப் பாதுகாக்க இதுபோன்ற விழிப்புணா்வு இயக்கங்கள் தவறாமல் நடத்தப்பட வேண்டியதன் அவசியத்தையும் அவா் வலியுறுத்தினாா்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் தில்லி காவல் துறையின் இசைக் குழுவின் நிகழ்ச்சியும் இடம் பெற்றது.
நிகழ்ச்சியில் காவல் துறை மூத்த அதிகாரிகள், நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள் பங்கேற்றனா் என்றாா் அவா்.