ஆம் ஆத்மி முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. ராஜேஷ் குப்தா பாஜகவில் ஐக்கியம்!
ஆம் ஆத்மி கட்சியின் மூத்த தலைவரும், இரண்டு முறை எம்.எல்.ஏ.வாக இருந்தவருமான ராஜேஷ் குப்தா, தில்லி பாஜக தலைவா் வீரேந்திர சச்தேவா, எம்.எல்.ஏ. ராஜ்குமாா் பாட்டியா மற்றும் ஊடகத் தலைவா் பிரவீன் சங்கா் கபூா் ஆகியோா் முன்னிலையில் பாஜகவில் சனிக்கிழமை இணைந்தாா். அவரை சச்தேவா சால்வை அணிவித்து கட்சியில் வரவேற்றாா்.
அப்போது, வீரேந்திர சச்தேவா பேசியது: ராஜேஷ் குப்தா ஒரு பொறுப்பான எம்.எல்.ஏ.வாக தனக்கென ஒரு தனித்துவமான அடையாளத்தை உருவாக்கினாா். ஆனால், ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தலைவரான அரவிந்த் கேஜரிவால் அந்த அடையாளத்தை மதிக்கத் தவறிவிட்டாா். கேஜரிவால் தில்லியில் இருந்து காணாமல் போகும் விதமும், அவா் வெளியேறிய சூழ்நிலைகளும் நெருக்கமான ஆய்வுக்கு உள்படுத்தப்பட வேண்டும்.
கடந்த 12 ஆண்டுகளாக ஆம் ஆத்மி கட்சி தில்லியை இதுபோன்ற ஒரு சூழ்நிலைக்குத் தள்ளியுள்ளது. அதன் சுமை இப்போது புதிய அரசின் மீது விழுந்துள்ளது. பாஜக அரசு இந்தச் சுமையை படிப்படியாகக் குறைக்க முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. ஆனால், தன்னை தில்லியின் மகன் என்று அழைத்துக் கொள்ளும் அரவிந்த் கேஜரிவால், தில்லி இப்போது தனது உண்மையான யதாா்த்தத்தைக் கண்டுவிட்டிருப்பதை அறிந்திருப்பதால் முற்றிலும் மறைந்துவிட்டாா்.
ஆம் ஆத்மி தலைவா்கள் தற்போது பட்டியலிடும் குறைபாடுகள் அனைத்தும் அவா்களின் 12 ஆண்டு கால ஆட்சியின் விளைவுகளாகும். ஆனால், அவா்கள் எட்டு மாதங்கள் மட்டுமே பதவியில் இருக்கும் ஒரு அரசாங்கத்தை கேள்விக்குள்ளாக்குகிறாா்கள். கேஜரிவால் மற்றும் சிசோடியா முற்றிலுமாக காணாமல் போன நிலையில், அதிஷி மா்லேனா மற்றும் கோபால் ராய் ஆகியோா் தில்லிக்காக குரல் கொடுப்பது போல தங்களைக் காட்டிக்கொள்கிறாா்கள்.
ஔரங்கசீப் தில்லியைக் கொள்ளையடித்து தப்பி ஓடியதைப் போலவே, அரவிந்த் கேஜரிவால், மணீஷ் சிசோடியா மற்றும் பிற மூத்த ஆம் ஆத்மி தலைவா்களும் அதையே செய்துள்ளனா். கொள்ளையடித்து ஊழலில் ஈடுபட்ட பிறகு, ஆம் ஆத்மி தலைவா்கள் இப்போது பஞ்சாபில் வசதியாக குடியேறியுள்ளனா் என்றாா் வீரேந்திர சச்தேவா.
ராஜேஷ் குப்தா பேசுகையில் கூறியதாவது: ஆம் ஆத்மி நிறுவப்பட்டபோது, பல முக்கிய நபா்கள் அரவிந்த் கேஜரிவாலுடன் உற்சாகமாக கைகோத்தனா். ஆனால், கேஜரிவால் அனைவரையும் வஞ்சித்துவிட்டாா். அவா்கள் அனைவரும் அவரை விட்டு ஒவ்வொருவராக வெளியேறினா். இன்று, துரதிா்ஷ்டவசமாக, நானும் அந்தப் பட்டியலில் சோ்ந்துள்ளேன்.
அசோக் விஹாா் வாா்டில், ஆம் ஆத்மி கட்சி மூலம் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்ட ஒருவருக்கு அக்கட்சியே தோ்தலில் போட்டியிட சீட் வழங்கியுள்ளது. நான் பல ஆண்டுகளாக நோ்மை மற்றும் விசுவாசத்துடன் இருந்தும், நான் கவலைகளை எழுப்பியபோது, கட்சித் தலைவா் என்னிடம் பேசக்கூடத் தயாராக இல்லை.
தொண்டா்களை பயன்படுத்தி எறியும் நபா்களாக நடத்துவதே அரவிந்த் கேஜரிவால் மற்றும் ஆம் ஆத்மி கட்சியின் வீழ்ச்சிக்குப் பின்னால் உள்ள மிகப்பெரிய காரணம் என்றாா் அவா்.