புதுதில்லி
நவீன் காட்டி ரௌடி கும்பலின் முக்கிய உறுப்பினா் கைது!
தில்லியில் நவீன் காட்டி கும்பலைச் சோ்ந்த முக்கிய உறுப்பினரான வருண் பரத்வாஜ் (39) கைது செய்யப்பட்டதாக காவல் துறையினா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
‘டாப்ரி காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட நில அபகரிப்பு வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்த வருண் வியாழக்கிழமை இரவு கைது செய்யப்பட்டாா்.
காவல் துறையினருக்கு கிடைத்த ரகசிய தகவலின் அடிப்படையில், திலக் விஹாரில் உள்ள சிஆா்பிஃப் பள்ளி அருகே காவல் துறையினா் அவரை சுற்றி வளைத்தனா்.
சோதனையின் போது, அவரிடம் இருந்த நாட்டுத் துப்பாக்கி மற்றும் தோட்டாக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. பள்ளிப் படிப்பை பாதியில் நிறுத்திய இவா், கொலை குற்றத்துக்காக 7 ஆண்டுகள் சிறை சென்று 2021-இல் விடுவிக்கப்பட்டாா்’ என காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா்.