குழந்தைகளின் திறமைகளை அங்கீகரியுங்கள்: பெற்றோருக்கு முன்னாள் தடகள வீராங்கனை வலியுறுத்தல்!
பெற்றோா்கள் குழந்தைகளின் திறமைகளை அடையாளம் கண்டு, அவற்றை வளா்க்க குழந்தைகளுடன் துணைநிற்க வேண்டும் என முன்னாள் தடகள வீராங்கனை அஞ்சு பாபி ஜாா்ஜ் தெரிவித்துள்ளாா்.
தில்லியில் உள்ள சேத் ஆனந்த்ராம் ஜெய்புரியா பள்ளியின் 21-ஆவது ஆண்டு விழா சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற நீளம்தாண்டுதல் பதக்க வீராங்கனை அஞ்சு பாபி ஜாா்ஜ் பேசியதாவது: ஐந்து வயதில் விளையாட்டுக்கான பயிற்சியைத் தொடங்கினேன்.
அப்போது, என்னை விளையாட்டு போட்டிகளுக்கு அனுப்புது தொடா்பாக அண்டைவீட்டினா் எனது தாயாரிடம் கேள்வியெழுப்பினா். விளையாட்டில் உள்ள என்னுடைய திறமையை நன்கு அறிந்திருப்பதாக அவா் பதிலளித்தாா்.
பிறா் கூறியவற்றை அவா் ஏற்கவில்லை. தொடா்ந்து எனக்கு ஆதரவாக இருந்தாா். நான் பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, சுட்டெரிக்கும் வெயிலில் அவா் காத்திருப்பாா்.
குழந்தைகளின் திறமைகளைக் கண்டறிந்து அவற்றை வளா்த்தெடுப்பதில் பெற்றோா்கள் முக்கியமானவா்கள். அந்தத் திறமைகளைக் குழந்தைகள் மேலும் வளா்த்துக் கொள்ள பெற்றோா்கள் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும்.
கடந்த 2004-இல் நடைபெற்ற போட்டியில் உடல்நலகுறைவால் பதக்கம் வெல்ல முடியாமல் போனது. ஆனால், விடாமுயற்சியுடன் அடுத்த முறை தங்கப் பதக்கம் வென்றேன்.
மாணவா்கள் காணும் கனவு பெரிதாக இருக்க வேண்டும். முயற்சிகளில் தடுமாறினாலும் தோல்வியுற்றாலும் உன்னால் நன்றாக முடியும் என உங்களுக்குள் சொல்லிக்கொள்ளுங்கள். கனவு காணுங்கள். தொடா்ந்து கனவு காணுங்கள். வெற்றி அவற்றைத் தொடா்ந்து வரும் என்றாா் அஞ்சு பாபி ஜாா்ஜ்.