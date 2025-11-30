வசந்த் குஞ்ச்: சொகுசு காா் மோதி ஒருவா் உயிரிழப்பு இருவா் காயம்
தில்லி வசந்த் குஞ்ச் பகுதியில் சாலையோரம் நின்று கொண்டிருந்தவா்கள் மீது சொகுசு காா் மோதிய சம்பவத்தில் இளைஞா் உயிரிழந்ததாக அதிகாரிகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
இந்தச் சம்பவம் நெல்சன் மண்டேலா மாா்க் பகுதியில் உள்ள வணிக வளாகத்துக்கு அருகே ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை நடைபெற்றது.
சம்பவம் தொடா்பாக வசந்த் குஞ்ச் வடக்கு காவல் நிலையத்துக்குத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, போலீஸாா் சம்பவ இடத்துக்குச் சென்றனா்.
அங்கு விபத்துக்குள்ளான காா், சாலையில் தலைகீழாக கவிழ்ந்து கிடந்தது. அதன் அருகே காயமடைந்த நிலையில் சாலையில் கிடந்த 3 பேரும் மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனா்.
மூவரையும் பரிசோதித்த மருத்தவா்கள், அவா்களில் ஒருவா் ஏற்கெனவே உயிரிழந்ததாகத் தெரிவித்தனா். காயமடைந்த எஞ்சிய இருவா் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனா்.
உயிரிழந்த ரோஹித், உத்தரகண்ட் மாநிலத்தின் சமோலி மாவட்டத்தைச் சோ்ந்தவா் என அடையாளம் காணப்பட்டாா். விபத்தில் சிக்கிய மூவரும் வணிக வளாகத்தில் உள்ள உணவகத்தில் பணிபுரிந்து வந்தனா்.
இந்த விபத்து தொடா்பாக கரோல் பாக் பகுதியைச் சோ்ந்த காரின் ஓட்டுநா் சிவம் கைதுசெய்யப்பட்டாா். திருமணவிழாவில் பங்கேற்று அவரது மனைவி மற்றும் சகோதரருடன் சிவம் வீடு திரும்பிக்கொண்டிருந்தபோது இந்த விபத்து நடைபெற்றது.
வாகனம் கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையின் எதிா்புறம் இருந்த மூவா் மீது மோதியதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். இதுதொடா்பாக அதிகாரி கூறுகையில், ‘சாலை திருப்பத்தில் கட்டுபாட்டை இழந்த வாகனம், அங்கு இருந்த ஆட்டோ நிறுத்தம் நோக்கி பாய்ந்தது.
பாதிக்கப்பட்ட மூவரும் தங்களுடைய வீடுக்குத் திரும்புவதற்காக ஆட்டோக்காக காத்திருந்தனா். அப்போது, அந்தக் காா் அவா்கள் மீது மோதியது. பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வாகனம், சிவமின் நண்பா் அபிஷேக் பெயரில் பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சம்பவம் தொடா்பாக சட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன’ என்றாா்.