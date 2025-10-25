தீபாவளிக்கு பின் மோசமாக பாதிப்படைந்த தில்லி காற்றின் தரம்
தீபாவளிக்குப் பிறகு தில்லியின் காற்றின் தரம் கடுமையாக மோசமடைந்தது, நுண்ணிய துகள்களின் அளவு (டங 2.5) ஐந்து ஆண்டுகளில் மிக உயா்ந்த நிலைக்கு உயா்ந்துள்ளது என்று மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் ( தரவுகளின் ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது.
தீபாவளிக்குப் பிறகு 24 மணி நேரத்தில் சராசரி டங 2.5 செறிவு ஒரு கன மீட்டருக்கு 488 மைக்ரோகிராம்களைத் தொட்டது, இது பண்டிகைக்கு முந்தைய நாளில் ஒரு கன மீட்டருக்கு 156.6 மைக்ரோகிராம்களை விட மூன்று மடங்கு அதிகமாகும்.
2021 முதல் 2025 ஆண்டு வரையிலான காலத்தை உள்ளடக்கிய பகுப்பாய்வு, தீபாவளி இரவு மற்றும் மறுநாள் அதிகாலையில் டங 2.5 மதிப்புகள் தொடா்ந்து அதிகரித்துள்ளன என்பதைக் காட்டுகிறது, 2025 தீபாவளிக்குப் பிந்தைய வாசிப்பு ஒரு கன மீட்டருக்கு 488 மைக்ரோகிராம் என்பது 2021 ஆண்டு முதல் மிகவும் மாசுபட்ட காலமாகும். முந்தைய ஆண்டுகளில், சராசரி 2.5 அளவுகள் 2021 ஆண்டில் 163.1 முதல் 454.5 ஆகவும், 2022 ஆண்டில் 129.3 முதல் 168 ஆகவும், 2023 ஆண்டில் 92.9 முதல் 319.7 ஆகவும், 2024 ஆண்டில் 204 முதல் 220 ஆகவும் உயா்ந்துள்ளது.
ஆராய்ச்சி மற்றும் ஆலோசனைக் குழுவான காலநிலை போக்குகள் நடத்திய ஆய்வில், பட்டாசுகளிலிருந்து உள்ளூா் உமிழ்வு, வினாடிக்கு ஒரு மீட்டருக்கும் குறைவான தேக்கமான காற்று மற்றும் மாசுபடுத்திகளை மேற்பரப்புக்கு அருகில் சிக்க வைக்கும் வெப்பநிலை தலைகீழ் ஆகியவை முக்கியமாக அதிகரித்துள்ளன.
இது குறித்து தில்லி பல்கலைக்கழகத்தின் ராஜ்தானி கல்லூரியின் பேராசிரியா் எஸ். கே. டாக்கா கூறியதாவது: தில்லியின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள உள்ளூா் பட்டாசு வெடிப்பு காரணமாக டங2.5 அதிக செறிவு உள்ளது. காற்றின் வேகம் மிகவும் குறைவாக இருந்தது, சிதறலுக்கு எந்த வாய்ப்பும் இல்லை. சுமை பட்டாசுகள் என்று அழைக்கப்படுபவை கூட துகள்களின் உருவாக்கத்திற்கு கணிசமாக பங்களித்தன என்றும் அவற்றின் தரம் மற்றும் கலவையை சரிபாா்க்க வேண்டிய அவசியம் உள்ளது. கட்டுப்பாடுகள் இருந்தபோதிலும் மாசு அளவுகளில் தொடா்ச்சியான அதிகரிப்பு அமலாக்க இடைவெளிகள் மற்றும் சுகாதார எச்சரிக்கைகளை பொதுமக்கள் புறக்கணிப்பது ஆகிய இரண்டையும் காட்டுகிறது என்றாா் அவா்.
காலநிலை போக்குகள் நிறுவனா் மற்றும் இயக்குனா் ஆா்த்தி கோஸ்லா கூறியதாவது: பட்டாசுகளை எரிப்பதன் தீங்கு விளைவிக்கும் விளைவுகளைக் கண்ட பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும், அதே தவறை நாம் மீண்டும் செய்கிறோம் என்பது வருத்தமளிக்கிறது. இந்த ஆண்டு தீபாவளி சமீபத்திய ஆண்டுகளில் மிகவும் மாசுபட்ட ஒன்றாகும். பண்டிகைக்கு முன்னும் பின்னும் டங 2.5 அளவுகளில் மூன்று மடங்கு அதிகரிப்பு இருப்பதாக தரவு தெளிவாகக் காட்டுகிறது. ஆண்டின் இந்த நேரத்தில் பட்டாசுகளை அனுமதிப்பது என். சி. ஆரின் ஏற்கனவே முக்கியமான காற்றின் தரத்திற்கு நிலைக்க முடியாதது என்பது இப்போது தெளிவாகிறது.
இந்த காலக்கட்டத்தில் சராசரி வெப்பநிலை 19 டிகிரி செல்சியஸ் முதல் 27 டிகிரி செல்சியஸ் வரை இருந்தபோதிலும், தீபாவளிக்குப் பிந்தைய லேசான சரிவு அதிகபட்ச பி. எம் 2.5 கூா்முனைகளுடன் ஒத்துப்போனது. விரும்பத்தகாத வானிலை நிலைமைகள், வாகன உமிழ்வு, நெல்-வைக்கோல் எரிப்பு, பட்டாசுகள் மற்றும் பிற உள்ளூா் மாசு ஆதாரங்களுடன் இணைந்து, குளிா்காலத்தில் டெல்லி-என். சி. ஆரில் அபாயகரமான காற்றின் தர நிலைகளுக்கு பங்களிக்கின்றன.
பட்டாசுகள் மீது நீதிமன்றத் தடை மற்றும் அதிகாரிகளின் தொடா்ச்சியான ஆலோசனைகள் இருந்தபோதிலும், கடந்த பத்தாண்டுகளில் தீபாவளிக்குப் பிறகு தலைநகரின் காற்றின் தரம் தொடா்ந்து ‘கடுமையான‘ பிரிவில் (காற்றின் தரக் குறியீடு 400 க்கு மேல்) வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது. இதுபோன்ற நிகழ்வுகளின் போது டெல்லியின் காற்றை சுவாசிப்பது ஒரு நாளைக்கு சுமாா் 10 சிகரெட்டுகளை புகைப்பதற்கு சமம் என்று மருத்துவா்கள் கூறுகின்றனா்.
இத்தகைய அதிக அளவிலான மாசுபாட்டின் நீண்டகால வெளிப்பாடு ஆஸ்துமா, மூச்சுக்குழாய் அழற்சி மற்றும் நாள்பட்ட தடுப்பு நுரையீரல் நோயை ஏற்படுத்தும் அல்லது மோசமாக்கும் மற்றும் இதய நோய்க்கான அபாயத்தை கணிசமாக அதிகரிக்கும் என்றாா் அவா்.