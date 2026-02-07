ஆபரேஷன் சைஹாக் 3.0 - 2500க்கும் மேற்பட்ட இணைய மோசடியாளா்கள் மீது நடவடிக்கை
தில்லி காவல்துறை ஆபரேஷன் சைஹாக் 3.0 திட்டத்தின் கீழ் பல மாநிலங்களில் உள்ள சைபா் மோசடி நெட்வொா்க்குகளுக்கு எதிராக பெரிய அளவிலான, உளவுத்துறை தலைமையிலான அமலாக்க நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளது. இதில் 2,563 போ் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு, ரூ.627 கோடிக்கும் அதிகமான மோசடி வழக்குகளை இணைத்துள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் சனிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
வியாழன் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் நடத்தப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கையில் தில்லி,அசாம், அருணாச்சலப் பிரதேசம், ராஜஸ்தான், குஜராத், பஞ்சாப், ஹரியானா மற்றும் கேரளா உள்ளிட்ட 10க்கும் மேற்பட்ட மாநிலங்களில் ஒரே நேரத்தில் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டன. இதில் 5,000க்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினா் பங்கேற்றனா் என்று அவா் கூறினாா்.
இந்த நடவடிக்கையின் போது விசாரணைக்காக 6,552 போ் சுற்றி வளைக்கப்பட்டதாகவும், 955 குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்கள் கைது செய்யப்பட்டதாகவும், தொடா்புடைய சட்ட விதிகளின் கீழ் 1,608 பேருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டதாகவும் போலீசாா் தெரிவித்தனா்.
இந்த நடவடிக்கையின் போது மொத்தம் 299 புதிய எப்ஐஆா்கள் பதிவு செய்யப்பட்டதாகவும், 262 முந்தைய வழக்குகள் இணைக்கப்பட்டதாகவும் அவா்கள் தெரிவித்தனா்.
இந்த நடவடிக்கை, முதலீட்டு மோசடிகள், வேலை மோசடிகள் மற்றும் பிற ஆன்லைன் நிதி குற்றங்கள் போன்ற சைபா் மோசடிகளில் பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் போலி வங்கி கணக்கு ஆபரேட்டா்கள், டிஜிட்டல் இடைத்தரகா்கள் மற்றும் நிதி வழித்தடங்களை குறிவைத்ததாக போலீசாா் தெரிவித்தனா்.
இந்த நடவடிக்கையின் போது, மோசடி வழக்குகளுடன் தொடா்புடைய கிரிப்டோகரன்சி வருமானத்தை அடையாளம் கண்டதுடன், அதிக அளவிலான டிஜிட்டல் சாதனங்கள், சிம் காா்டுகள், பணம், தங்கம் மற்றும் பிற விலைமதிப்பற்ற உலோகங்களை போலீசாா் கைப்பற்றினா்.
இந்த நடவடிக்கையின் போது, பல பெரிய மாநிலங்களுக்கு இடையேயான மோசடிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. ஒரு வழக்கில், ரூ.22 லட்சம் ரொக்கம், வெளிநாட்டு நாணயம் மற்றும் 1.8 கிலோவுக்கு மேல் எடையுள்ள தங்கம் மற்றும் வெள்ளி நகைகளை போலீசாா் மீட்டனா், மற்றொரு வழக்கில் போலி கணக்குகள் மூலம் ரூ.9.28 கோடிக்கு மேல் அனுப்பப்பட்டதாகக் கூறப்படும் முதலீட்டு மோசடி வலையமைப்பை அழிப்பதும், 84 சைபா் புகாா்களுடன் தொடா்புடையதும் அடங்கும்.
மற்றொரு நடவடிக்கையில், குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நபா்கள் அசாம் மற்றும் தவாங்கில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டனா், இதன் விளைவாக பல மொபைல் சாதனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன மற்றும் சுமாா் ரூ.30 லட்சம் மதிப்புள்ள கிரிப்டோகரன்சி முடக்கப்பட்டது என்று போலீசாா் தெரிவித்தனா்.
சைபா் மோசடியை சீா்குலைக்கும் ஒரு நிலையான உத்தியாக ஆபரேஷன் சைஹாக் அதன் நிதி மற்றும் டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பை குறிவைத்து செயல்படுகிறது என்று தில்லி காவல் ஆணையா் சதீஷ் கோல்ச்சா கூறினாா்.
இந்த நடவடிக்கையின் போது சேகரிக்கப்பட்ட ஆதாரங்கள் மேலும் நடவடிக்கைக்காக பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டு வருவதாகவும், மோசடி வலையமைப்பின் கூடுதல் உறுப்பினா்களை அடையாளம் காண தொடா் விசாரணைகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.