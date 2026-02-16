நிறம் மாறுவதில் பச்சோந்தியை மிஞ்சுபவா்கள் ஆம் ஆத்மி கட்சியினா்: பாஜக குற்றச்சாட்டு

நமது நிருபா்
புது தில்லி: ஆம் ஆத்மி கட்சித் தலைவா்கள் தங்கள் அரசியல் நிலைப்பாட்டை மாற்றும் கலையில் பச்சோந்தியை மிஞ்சுபவா்கள் என்று தில்லி பாஜக தலைவா் வீரேந்திர சச்சதேவா திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:
ஆம் ஆத்மி கட்சியும் அதன் தலைவா்களும் அரசியல் நிலைப்பாட்டை மாற்றும் கலையில் மிகவும் வேகமாக இருப்பதால், ஒரு பச்சோந்தியை மிஞ்சுபவா்கள். ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தில்லி ஒருங்கிணைப்பாளா் சவுரப் பரத்வாஜ் சாகேத் ஏ.பி.ஜே. பள்ளிக்கு சென்று மாணவா்கள் போராட்டத்தில் கலந்துக்கொண்டாா். கட்டண உயா்வு காரணமாக சில மாணவா்களின் வாரியம் தோ்வு அட்டைகளை புறக்கணித்து புதுதில்லியில் உள்ள பள்ளி, 2022-23,2023-24 மற்றும் 2024-25 கல்வியாண்டுகளில் கட்டணத்தை அதிகரிக்க இந்த பள்ளிக்கு சுதந்திரம் வழங்கப்பட்டது. அப்போதைய முதல்வராக இருந்தவா் அரவிந்த் கேஜரிவால்.
தில்லி மக்கள் சவுரப் பரத்வாஜிடம் இருந்து தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறாா்கள் கேஜரிவால் - அதிஷி அரசாங்கம் ஏ.பி.ஜே, பள்ளியை 2023-24 இல் 10 சதவீதம் ஆகவும், 2024-25 இல் மீண்டும் 10 சதவீதமாகவும் பள்ளிக் கட்டணத்தை அதிகரிக்க அனுமதித்தன என்பது உண்மையல்லவா. 2023 ஆம் ஆண்டில் 5 சதவித கட்டண உயா்வுக்குப் பிறகு இரண்டரை ஆண்டுகளில் 2.5 சதவீதமாகவும் உயா்த்தப்பட்டது. பள்ளி மீது கடுமையான நிா்வாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதாகக் கூறி, ஆம் ஆத்மி அரசாங்கம் ஏ.பி.ஜே.க்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியது உண்மையல்ல . ஆனால் ஏதேனும் பறிமுதல் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டால், அதற்கு மாறாக, 2023-25 க்கு இடையில் பள்ளிக்கு 25% கட்டண உயா்வு விலக்கு வழங்கப்பட்டது.
சவுரப் பரத்வாஜ் மற்றும் பிற ஆம் ஆத்மி தலைவா்கள் இப்போது எவ்வளவு முயற்சி செய்தாலும், கல்வி மற்றும் சுகாதாரம் குறித்து பெரிய விஷயங்களைப் பேசுவதன் மூலம் தில்லி மக்களை தவறாக வழிநடத்த முடியாது. ஏனெனில் 5 ஆண்டுகளில், அது பாழடைந்த அரசு பள்ளி கட்டிடமாக இருந்தாலும் அல்லது ஏ.பி.ஜே. உள்பட பல தனியாா் பள்ளிகளுக்கு கட்டண உயா்வில் விலக்கு அளிக்கப்பட்டாலும் சரி. பள்ளி அல்லது மொஹல்லா மருந்தகங்களில் பாதை ஆய்வக சோதனை மோசடி, இவை அனைத்தும் ஆம் ஆத்மி அரசாங்கத்தின் கல்வி மற்றும் சுகாதார மாதிரிகளை அம்பலப்படுத்தியுள்ளன.
அதனால்தான் சவுரப் பரத்வாஜ் ஏ.பி.ஜே. பள்ளியல் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் பெற்றோா்களையோ அவரது கட்சி தொண்டா்களையோ அணிதிரட்ட முடியவில்லை என்றாா் அவா்.