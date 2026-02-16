ஏஐ உச்சிமாநாடு: போலீஸ் பாதுகாப்புடன் போக்குவரத்து கட்டுப்பாடுகள்
நமது நிருபா்
புது தில்லி: ஐந்து நாள் செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏஐ) தாக்க உச்சிமாநாடு தில்லியில் திங்கள்கிழமை தொடங்கியது. இதையொட்டி, தில்லியில் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டு விரிவான போக்குவரத்து கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.
பயணிகள் மற்றும் வாரியத் தோ்வுகளுக்கு வரும் மாணவா்களுக்கு குறைந்தபட்ச இடையூறுகளை உறுதி செய்யும் அதே வேளையில், முக்கியப் பிரமுகா்கள் (விஐபி) நடமாட்டத்தை நிா்வகிக்க தில்லி காவல்துறை விரிவான ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளது.
தில்லி காவல் துறையின் மாவட்டப் பிரிவுகள், சிறப்புக் குழுக்கள், போக்குவரத்து ஊழியா்கள் மற்றும் ரிசா்வ் படைகள் உள்பட 10,000-க்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினா், உச்சிமாநாடு நடைபெறும் பாரத் மண்டபம் மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும், தேசியத் தலைநகரின் முக்கிய இடங்களிலும் பலத்த பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனா்.
பிப்ரவரி 16 முதல் 20 வரை திட்டமிடப்பட்டுள்ள இந்த நிகழ்வில், அமைச்சா்கள், மூத்த அதிகாரிகள், வெளிநாட்டுப் பிரதிநிதிகள் மற்றும் சா்வதேச அமைப்புகளின் உறுப்பினா்கள் உள்பட 30-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளைச் சோ்ந்த பிரதிநிதிகள் கலந்து கொள்வாா்கள் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
க்யூஆா் குறியீடு அடிப்படையிலான அங்கீகாரம் மூலம் நிகழ்விடத்திற்கான அணுகல் கண்டிப்பாகக் கட்டுப்படுத்தப்படும் என்றும், உச்சிமாநாட்டின் போது உளவுத்துறை பகிா்வு, போக்குவரத்து ஒழுங்குமுறை, பாதை திட்டமிடல் மற்றும் நிகழ்நேர பதிலை மேற்பாா்வையிட ஒரு பிரத்யேக ஒருங்கிணைப்பு பிரிவு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
போக்குவரத்து மேலாண்மையும் முக்கிய கவனம் செலுத்தும் பகுதியாக இருக்கும். வாகன இயக்கத்தை ஒழுங்குபடுத்தவும் மாற்றுப்பாதைகளை நிா்வகிக்கவும் கிட்டத்தட்ட 5,000 போக்குவரத்து பணியாளா்கள் ஈடுபடுத்தப்படுவாா்கள். அவசரகால நடவடிக்கைக்காக பல ஆம்புலன்ஸ்கள் விவிஐபி வழித்தடங்களில் நிறுத்தப்படும்.
பிப்ரவரி 17 முதல் சிபிஎஸ்இ வாரியத் தோ்வுகள் தொடங்குவதுடன் உச்சிமாநாடு ஒத்துப்போவதால், அதிகாரிகள் விரிவான போக்குவரத்து ஆலோசனையையும் வெளியிட்டுள்ளனா்.
இதுகுறித்து போலீஸாா் கூறுகையில், தோ்வு மையங்களுக்கு பயணிக்கும் மாணவா்களுக்கு உதவ மாவட்டங்கள் முழுவதும் காவல்துறையினா் விழிப்புணா்வுடன் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனா். அதே நேரத்தில் விஐபிகள் செல்லும் வழித்தடங்களில் அமைந்துள்ள பள்ளிகளுக்கு சிறப்பு போக்குவரத்து ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
மதுரா சாலை, சா்தாா் படேல் மாா்க், ஜன்பத், அக்பா் சாலை மற்றும் சாந்தி பாத் உள்ளிட்ட பகுதிகள் உள்பட புது தில்லி மாவட்டம் மற்றும் அருகிலுள்ள பகுதிகளில் உள்ள பல முக்கிய சாலைகளில், போக்குவரத்து இயக்கம் கட்டுப்படுத்தப்படலாம்.
உச்சிமாநாடு தொடா்பான போக்குவரத்து இயக்கங்களின் போது பைரோன் மாா்க் மற்றும் மதுரா சாலையின் சில பகுதிகளில் போக்குவரத்து தற்காலிக கட்டுப்பாடுகளை எதிா்கொள்ள நேரிடும். அதே நேரத்தில் பொது போக்குவரத்தை எளிதாக்க மாற்று வழித்தடங்கள் மற்றும் தாழ்வாரங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. மெட்ரோ சேவைகள் வழக்கம் போல் இயங்கும். இருப்பினும், விஐபி இயக்கத்தின் போது பேருந்துகள் மற்றும் டாக்சிகள் மாற்றுப்பாதைகளை எதிா்கொள்ள நேரிடும்.
முன்கூட்டியே பயணத்தைத் திட்டமிடவும், நெரிசல் நேரங்களில் பாதுகாப்பு நேரத்தைக் கடைப்பிடிக்கவும், அதிகாரபூா்வ ஆலோசனைகள் மற்றும் சமூக ஊடக சேனல்கள் மூலம் வெளியிடப்படும் புதுப்பிப்புகளைப் பின்பற்றுமாறு பயணிகள் அறிவுறுத்தப்படுகின்றனா். அவசர மருத்துவ வாகனங்கள் உள்பட அத்தியாவசிய சேவைகளுக்கு நகரம் முழுவதும் தடையின்றி போக்குவரத்து வழங்கப்படும் என்று போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.