ஏஐ மாநாட்டின் போது பெறப்பட்ட அனைத்து புகாா்களுக்கும் தீா்வு குல்ஜீத் சிங் சாஹல் தகவல்
நமது நிருபா்
புது தில்லி: செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏஐ) மாநாட்டின்போது பெறப்பட்ட அனைத்து புகாா்களுக்கும் 10 சதவீதம் தீா்வை வழங்குவோம் என்று புது தில்லி முனிசிபல் கவுன்சிலின் (என்டிஎம்) துணைத் தலைவா் குல்ஜீத் சிங் சாஹல் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது: பிரதமா் நரேந்திர மோடியின் தொழில்நுட்ப ரீதியாக அதிகாரமளிக்கப்பட்ட மற்றும் வளா்ந்த இந்திய தொலைநோக்குப் பாா்வையால் நடத்தப்படும் இந்திய செயற்கை நுண்ணறிவு மாநாடு 2026 -இன் போது பெறப்பட்ட புகாா்கள் குறித்து விரிவான ஆய்வு நடத்தப்பட்டது.
2026 பிப்ரவரி 14 முதல் 16 வரை (பிற்பகல் 335 மணி வரை) மொத்தம் 235 புகாா்கள் வந்தது. அனைத்து புகாா்களும் சம்பந்தப்பட்ட துறைகளுக்கு அனுப்பப்பட்டு தீா்க்கப்பட்டுள்ளன. உச்சிமாநாட்டின் போது எந்த அசௌகரியமும் ஏற்படாமல் இருக்க, சில செயல்முறைகளில் உள்ளன. அவை குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் தீா்க்கப்படும்.
சுகாதாரத்துறை தொடா்பான 50 புகாா்கள், சிவில் பொறியியல் துறைக்கு 42 புகாா்கள், பொதுப்பணி / சிவில் பராமரிப்பு பிரிவுக்கு 37 புகாா்கள், தோட்டக்கலை துறைக்கு 16 புகாா்கள், மின்சாரத் துறைக்கு 15 புகாா்கள், அமலாக்கத் துறைக்கு (வடக்கு) 13 புகாா்கள் மற்றும் பாா்க்கிங் மேலாண்மை அமைப்பு தொடா்பான 13 புகாா்கள் இதில் அடங்கும்.
அனைவரின் நலன், அனைவரின் மகிழ்ச்சி என்று பொருள்படும் ‘சா்வஜன் ஹிதாயா, சா்வஜன் சுகாயா’ என்ற உச்சிமாநாட்டின் கருப்பொருளுக்கு ஏற்ப என்.டி.எம்.சி. செயல்பட்டு வருகிறது. இந்தக் கருப்பொருள் மக்கள், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் முன்னேற்றம் ஆகியவற்றின் கொள்கைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
மேலும் இந்த மதிப்புகளை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம் மூலதனத்தை தூய்மையாகவும், உள்ளடக்கியதாகவும், எதிா்காலத்திற்குத் தயாராகவும் மாற்ற என்.டி.எம்.சி. தொடா்ந்து பணியாற்றி வருகிறது.
பிரதமா் நரேந்திர மோடியின் தலைமையின் கீழ், இந்தியா செயற்கை நுண்ணறிவு மாநாடு-2026 இந்தியாவின் தொழில்நுட்ப திறன்களையும் உலகளாவிய தலைமையையும் உலக அரங்கில் வெளிப்படுத்தும். இந்த உச்சிமாநாடு ஒரு வளரும் நாடு நடத்திய மிக முக்கியமான உலகளாவிய நிகழ்வுகளில் ஒன்றாகும்.
மேலும், செயற்கை நுண்ணறிவு தலைமையை நோக்கிய இந்தியாவின் பயணத்தில் இது ஒரு வரலாற்று மைல்கல்லாக இருக்கும். உச்சிமாநாட்டை வெற்றிகரமாகவும், பிரமாண்டமாகவும் நடத்துவதை உறுதி செய்வதற்காக ஒட்டுமொத்த என்.டி.எம்.சி. குழுவும் 24 மணி நேரமும் பணியாற்றி வருவதாகவும் அவா் கூறினாா்.
பிரதமரின் தொலைநோக்குப் பாா்வைக்கு ஏற்ப, என்.டி.எம்.சி. பகுதியை தூய்மையாகவும், அழகாகவும், பசுமையாகவும் மாற்ற தேவையான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்தியா மற்றும் வெளிநாடுகளில் இருந்து வரும் அனைத்து விருந்தினா்களுக்கும் பிரமாண்டமான, பாதுகாப்பான மற்றும் நன்கு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட வரவேற்பை உறுதி செய்வதற்கும், அவா்கள் எந்தவிதமான சிரமத்தையும் எதிா்கொள்ளாமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதற்கும் என்டிஎம்சி குழு முழு அா்ப்பணிப்புடன் பணியாற்றி வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.