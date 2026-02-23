வெடிகுண்டு அச்சுறுத்தல்: தில்லி மெட்ரோ நிலையங்கள், முக்கிய இடங்களில் பாதுதாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டது
நமது நிருபா்
புது தில்லி: மின்னஞ்சல்கள் மூலம் தொடா்ச்சியான வெடிகுண்டு அச்சுறுத்தல்கள் வந்ததைத் தொடா்ந்து தில்லி முழுவதும் உள்ள அனைத்து மெட்ரோ நிலையங்கள் மற்றும் முக்கிய இடங்களில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்று தில்லி காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: தில்லி செயலகம், தில்லி சட்டப்பேரவை, செங்கோட்டை மற்றும் இரண்டு பள்ளிகள் உட்பட பல நிறுவனங்களுக்கு வெடிகுண்டு அச்சுறுத்தல் மின்னஞ்சல்கள் வந்தன, அவை பின்னா் பாதுகாப்பு அமைப்புகளின் விரிவான தேடல்களைத் தொடா்ந்து போலியானவை என்று அறிவிக்கப்பட்டன.
எங்கள் சைபா் குழுக்கள் ஐபி முகவரிகளைக் கண்டுபிடிக்க முயற்சிக்கின்றன, அதைப் பயன்படுத்தி சில குற்றவாளிகள் வெடிகுண்டு அச்சுறுத்தல்களை வெளியிடுகிறாா்கள். இத்தகைய குற்றவாளிகள் போலீஸ் விசாரணையை தவறாக வழிநடத்த மின்னஞ்சல்களை அனுப்ப மெய்நிகா் தனியாா் நெட்வொா்க்கை (வி. பி. என்) பயன்படுத்துகின்றனா். ஆனால் எங்கள் வல்லுநா்கள் குற்றவாளிகளைக் கண்டுபிடிப்பாா்கள்.
வெடிகுண்டு அச்சுறுத்தல்களைப் பெற்ற பிறகு, தில்லி மெட்ரோ நிலையங்கள் உள்பட அனைத்து முக்கிய நிறுவனங்களிலும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை போலீஸாா் பலப்படுத்தினா். தி ல்லி பனேகா காலிஸ்தான்‘ என்று குறிப்பிட்ட மின்னஞ்சல்கள், அடுத்த 3 நாள்களுக்குள் தில்லி ராணுவ பள்ளி, செங்கோட்டை மற்றும் மெட்ரோ நிலையங்களில் குண்டுவெடிப்புகள் ஏற்படும் என்று எச்சரித்தன. ராணுவப் பள்ளியில் பிற்பகல் 1.11 மணிக்கும், விதான் சபாவில் பிற்பகல் 3.11 மணிக்கும், செங்கோட்டையில் இன்று காலை 9.11 மணிக்கும் குண்டுவெடிப்புகள் நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
நகரம் முழுவதும் உயா் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அனைத்து மெட்ரோ நிலையங்கள் மற்றும் முக்கிய நிலையங்களில் கூடுதல் படைகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. நாசவேலை தடுப்பு சோதனைகள் மற்றும் சீரற்ற சோதனைகளும் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. செங்கோட்டை, தில்லி செயலகம் மற்றும் சட்டப்பேரவை வளாகம் உள்ளிட்ட முக்கியமான இடங்களில் வெடிகுண்டு செயலிழப்பு படை மற்றும் மோப்ப நாய் படை குழுக்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை மறுஆய்வு செய்வதற்காக டெல்லி மெட்ரோ மற்றும் பிற ஏஜென்சிகளின் அதிகாரிகளுடன் ஒருங்கிணைப்பு கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டது.
உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் ஹரியாணாவில் உள்ள எங்கள் சகாக்களை தங்கள் அதிகார வரம்பிற்குள் வரும் மெட்ரோ நிலையங்களிலும் பாதுகாப்பை அதிகரிக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டுள்ளோம். கண்காணிப்பு அதிகரிக்கப்பட்டு சிசிடிவி கண்காணிப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மின்னஞ்சல்களின் தோற்றத்தைக் கண்டறியவும், பொறுப்பானவா்களை அடையாளம் காணவும் சைபா் குழுக்கள் செயல்பட்டு வருகிறது. அச்சுறுத்தப்பட்ட இடங்களில் முழுமையான சோதனைகள் நடத்தப்பட்டதாகவும், சந்தேகத்திற்கிடமான எதுவும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. இருப்பினும், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் கடுமையாக்கப்படும் என்றாா் அவா்.