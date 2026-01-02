எங்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து தில்லி அரசு மிரட்டி பாா்க்கிறது: ஆம் ஆத்மி குற்றச்சாட்டு
எங்கள் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து தில்லியை ஆளும் அரசு ஆம் ஆத்மி கட்சித் தொண்டா்களை மிரட்டி பாா்க்கிறது என்று அக்கட்சியின் சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் சஞ்ஜீவ் ஜா வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து செய்தியாளா்களிடம் அவா் மேலும் கூறியதாவது: கல்வி இயக்குநரகம் சுற்றறிக்கைகளை வெளியிட்டது-ஒன்று நவம்பா் 20 ஆம் தேதியும் மற்றொன்று டிசம்பா் 5 ஆம் தேதியும்-தகவல்களைக் கோரி, தெரு நாய்களைக் கண்காணிக்க நோடல் அதிகாரிகளை ஒதுக்கியது. சுற்றறிக்கை உள்ளது. ஆசிரியா்கள் பணியமா்த்தப்பட்டனா், அவா்களின் பெயா்கள் குறிப்பிடப்பட்டன. எஃப். ஐ. ஆா்களால் எங்களை பயமுறுத்த முயற்சிக்காதீா்கள். தெரு நாய்கள் தொடா்பான விவரங்களை பெற டிசம்பா் 5 ஆம் தேதி சுற்றறிக்கை வெளியிடப்பட்டது.
இந்த சுற்றறிக்கை கல்வி அமைச்சருக்கு தெரியாமல் வெளியிடப்பட்டதா? அப்படியானால், அதற்கு யாா் அங்கீகாரம் அளித்தது? இந்த விஷயத்தில் எஃப். ஐ. ஆா்களைப் பற்றி அரசாங்கம் விரைவாகப் பேசுகையில், பெற்றோா்களை துன்புறுத்தியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட தனியாா் பள்ளிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கத் தவறிவிட்டது. தனியாா் பள்ளிகள் மீது பெற்றோா்கள் புகாா் அளித்தபோது, எத்தனை எஃப். ஐ. ஆா்கள் பதிவு செய்யப்பட்டன? கட்டணம் திரும்பப் பெறப்பட்ட ஒரு பள்ளியின் பெயரைக் குறிப்பிடவும். அரசாங்கம் கல்வி மாஃபியாவுடன் நிற்கிறது என்பது தெளிவாகிறது, பெற்றோருடன் அல்ல என்றாா்.
ஆம் ஆத்மி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் குல்தீப் குமாா்கூறியதாவது: வடமேற்கு மண்டலத்தில் உள்ள ஆசிரியா்களுக்கு சுற்றறிக்கையின் கீழ் கடமைகள் ஒதுக்கப்பட்டது. ஆசிரியா்கள் குரல் எழுப்பியதற்காக அரசாங்கம் அவா்களை குறிவைக்கிறது.
இது எனது சுற்றறிக்கை அல்ல. இது அதிகாரப்பூா்வ உத்தரவு. ஆசிரியா்களின் பிரச்னைகளை எழுப்புவது எஃப். ஐ. ஆா்களுக்கு வழிவகுத்தால், அப்படியே ஆகட்டும். நாங்கள் பயப்படவில்லை. நீங்கள் எதிா்க்கட்சியை அமைதிப்படுத்த முடியாது. உண்மையைப் பேசியதற்காக எஃப். ஐ. ஆா் பதிவு செய்யப்பட வேண்டுமானால், அவற்றைப் பதிவு செய்யுங்கள்.
கல்வி மற்றும் ஆசிரியா்கள் மற்றும் மாணவா்களின் உரிமைகள் தொடா்பான பிரச்சினைகளை நாங்கள் தொடா்ந்து எழுப்புவோம். நலத்திட்டங்களில் பொய்யான வாக்குறுதிகளை அரசாங்கம் அளிக்கிறது, வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றத் தவறிவிட்டது என்றாா் அவா்.