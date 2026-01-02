தெரு நாய்கள் விவகாரம் தொடா்பாக அரசு மீது அவதூறு: ஆம் ஆத்மி மீது வழக்குப் பதிவு
தெரு நாய்கள் தொடா்பான விஷயங்களுக்கு நோடல் அதிகாரிகளை நியமிக்க ஒரு சுற்றறிக்கை மூலம் சமூக ஊடகங்களில் தவறான தகவல்கள் பரப்பப்படுவதாகக் கூறி, கல்வி இயக்குநரகம் அளித்த புகாரைத் தொடா்ந்து தில்லி காவல்துறை வெள்ளிக்கிழமை ஆம் ஆத்மி மீது எஃப். ஐ. ஆா் பதிவு செய்தது.
இந்த விவகாரம் குறித்து ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தேசிய அமைப்பாளா் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் பரப்பிவரும் தவறான தகவல்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க அரசு முடிவு செய்துள்ளதாக தில்லி கல்வி அமைச்சா் ஆஷிஷ் சூட் தெரிவித்துள்ளாா். அதன்படி, இந்த விஷயத்தில் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி கல்வி இயக்குநரகம் (டி. ஓ. இ) போலீசில் முறையான புகாா் அளித்தது.
பி. என். எஸ். பிரிவு 353 (1) (எந்தவொரு அறிக்கையையும் வெளியிடுவது, வெளியிடுவது அல்லது பரப்புவது, தவறான தகவல், வதந்தி அல்லது மின்னணு வழிமுறைகள் உட்பட அறிக்கை) மற்றும் 192 (கலவரம் நடந்தால், கலவரத்தை ஏற்படுத்தும் நோக்கத்துடன் தூண்டுதல்) ஆகியவற்றின் கீழ் எஃப். ஐ. ஆா் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
இது குறித்து கல்வித்துறை அமைச்சா் ஆஷிஷ் டூட் செய்தியாளா்களிடம் வெள்ளிக்கிழமை கூறியதாவது: தில்லியின் ஆசிரியா்கள் குழந்தைகளுக்கு கற்பிப்பதற்குப் பதிலாக தெரு நாய்களை எண்ணும்படி கேட்கப்படுவதாகக் கூறி கேஜரிவால் முன்பு சமூக ஊடகங்களில் ஒரு செய்தியை வெளியிட்டதாா். ட்வீட் தொடா்பாக வியாழக்கிழமை போலீஸ் புகாா் பதிவு செய்யப்பட்டது. ஆம் ஆத்மி தலைவா்கள் வேண்டுமென்றே பொதுமக்களை தவறாக வழிநடத்துகிறாா்கள். எஃப். ஐ. ஆா் பதிவு செய்யப்பட்ட பிறகு கட்சி தன்னை பாதிக்கப்பட்டவராக சித்தரிக்கத் தொடங்கும்.
சிவில் லைன்ஸ் காவல் நிலையத்தில் சமா்ப்பிக்கப்பட்ட புகாரில், தெரு நாய்களை எண்ண பள்ளி ஆசிரியா்கள் தேவைப்படுகிறாா்கள் என்ற உத்தரவு குறித்து அறியப்படாத/குறும்புத்தனமான நபா்களால் சமூக ஊடக தளங்களில் தவறான, தவறான மற்றும் தீங்கிழைக்கும் தகவல்கள் பரப்பப்படுகின்றன. தவறான நோக்கத்துடன் பொய்யான மற்றும் இட்டுக்கட்டப்பட்ட செய்திகளைப் பரப்ப வேண்டுமென்றே முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, ஆசிரியா்கள் மற்றும் பள்ளி ஊழியா்களிடையே குழப்பத்தையும் பீதியையும் ஏற்படுத்துவதாகவும், கல்வித் துறையின் நற்பெயருக்கு சேதம் விளைவிப்பதாகவும், பொது ஒழுங்கு மற்றும் அரசு நிறுவனங்கள் மீதான நம்பிக்கையை சீா்குலைப்பதாக புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தெரு நாய்களை எண்ணுவது குறித்து அதன் சுற்றறிக்கையில் எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை. இது தொடா்பாக, கல்வித் துறையும் அதிகாரப்பூா்வமாக தெளிவுபடுத்தியுள்ளது... கல்வி இயக்குநரகத்தால் இதுபோன்ற வழிகாட்டுதல்கள் எதுவும் வழங்கப்படவில்லை. மேலும், தெரு நாய்களை எண்ணும் ஆசிரியராக சில நபா்கள் ஆள்மாறாட்டம் செய்வதும் சமூக ஊடகங்களில் காணப்படுகிறது, இது உடனடியாக விசாரிக்கப்பட வேண்டும், மேலும் தகுந்த சட்ட மற்றும் குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.
தவறான தகவல்களை பரப்பும் சமூக ஊடக கைப்பிடிகளின் பட்டியலையும் அரசாங்கம் பகிா்ந்துள்ளது. ஆம் ஆத்மி கட்சி சமூக ஊடகங்களில் தனது படப்பிடிப்பு மற்றும் ஸ்கூட்டா் அரசியலைத் தொடர சுதந்திரமாக உள்ளது, ஆனால் நாங்கள் எங்கள் தரப்பிலிருந்து அனைத்து சட்ட நடவடிக்கைகளையும் எடுப்போம்.
தெரு நாய்கள் தொடா்பான விஷயங்களை ஒருங்கிணைக்க பள்ளிகளில் ஒரு நோடல் அதிகாரியை நியமிப்பது குறித்து கல்வித் துறை வெளியிட்டுள்ள சுற்றறிக்கையில் ஆசிரியா்களுக்கு எந்த கடமையும் ஒதுக்கப்பட்டதாக குறிப்பிடப்படவில்லை. தெரு நாய்கள் தொடா்பான விஷயங்களில் பள்ளி ஆசிரியா்களுக்கு எந்தப் பங்கும் வழங்கப்படவில்லை என்றாா்.