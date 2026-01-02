2017 இல் கோயில் வளாகத்தில் நடைபெற்ற கொலை வழக்கில் பூசாரி தம்பதி குற்றவாளி என தீா்ப்பு
2017 ஆம் ஆண்டில் கிழக்கு தில்லியின் கைலாஷ் நகரில் உள்ள ஒரு கோயில் அறைக்குள் ஒருவரை கொன்று, அவரது உடலை எரித்து ஆதாரங்களை அழிக்க முயன்றதாக பூசாரி மற்றும் அவரது மனைவிக்கு தில்லி நீதிமன்றம் குற்றவாளி என அறிவித்து தீா்ப்பு வழங்கியுள்ளது.
கூடுதல் அமா்வுகள் நீதிபதி அனுராக் தாக்கூா் தனது தீா்ப்பில் பூசாரி லகான் துபே மற்றும் அவரது மனைவி கமலேஷ் ஆகியோா் இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின் 302 (கொலை) 201 (ஆதாரங்களை மறைத்தல்) மற்றும் 120 பி (குற்றவியல் சதி) ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் தண்டனைக்குரிய குற்றங்களில் குற்றவாளிகள் என்று தீா்ப்பளித்தாா். சந்தா் சேகரின் உடல் செப்டம்பா் 27 ஆம் ஆண்டு 2017 ஆம் ஆண்டில் துபே ஒரு பூசாரியாக பணிபுரிந்த கோயில் அறையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அறைக்கு செல்லும் படிக்கட்டின் சாவியை வைத்திருப்பது உள்பட பிரத்யேக அணுகல் இருந்தது என்றும் நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டது.
நிரூபிக்கப்பட்ட சூழ்நிலைகள் இயற்கையில் உறுதியானவை, மேலும் குற்றம் சாட்டப்பட்ட துபே மற்றும் கமலேஷ் ஆகியோரின் குற்றத்தைத் தவிர அனைத்து சாத்தியமான கருதுகோள்களையும் அவை விலக்குகின்றன. தற்போதைய வழக்கில் சாட்சியங்களின் சங்கிலி மிகவும் முழுமையானது, குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபா்களின் அப்பாவித்தனத்துடன் ஒத்துப்போகும் முடிவுக்கு எந்தவொரு நியாயமான அடிப்படையையும் விட்டுவிடாது ‘என்று நீதிமன்றம் டிசம்பா் 26 ஆம் தேதி தேதியிட்ட தீா்ப்பில் கூறியது.
அரசு தரப்பு கூற்றுப்படி, பூதாரியின் மனைவியும் கொலை செய்யப்பட்டவரும் ஒரு உறவில் ஈடுபட்டனா். இந்த விவகாரம் சம்மதத்துடன் தொடங்கியபோது, சேகா் தனது குழந்தைகளை கொலை செய்வதாக அச்சுறுத்தியதால் உறவைத் தொடர வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டதாக கமலேஷ் பின்னா் தனது கணவரிடம் கூறினாா்.
பின்னா் கமலேஷும் துபேவும் சேகரைக் கொல்லத் திட்டமிட்டனா்.
அரசு தரப்பு வழக்கு என்னவென்றால், செப்டம்பா் 25,2017 ஆம் ஆண்டு, தனது கணவா் வெளியே இருக்கிறாா் என்ற சாக்குப் போக்கில் கமலேஷ் சேகரை தில்லிக்கு அழைத்துச் சென்றாா்.
அவரது உணவில் தூக்க மாத்திரைகள் கலந்து, அவா் மயக்கமடைந்த பிறகு, கமலேஷ் மற்றும் துபே ஒரு கயிற்றைப் பயன்படுத்தி கழுத்தை நெரித்து கொலை செய்தனா்.
பின்னா் அடையாளத்தை மறைப்பதற்காக உடல் மண்ணெண்ணெய் மற்றும் கற்பூரம் கொண்டு எரிக்கப்பட்டது என்று நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டது. மருத்துவ சான்றுகள் மரணம் கொலைகார இயல்புடையது என்பதை உறுதிப்படுத்தின.
தடயவியல் அறிக்கைகள் உடலுக்கு அருகில் மண்ணெண்ணெய் எச்சங்கள் மற்றும் மயக்க மருந்துகள் இருப்பதை உறுதிப்படுத்தின, இது அரசு தரப்பு பதிப்பை உறுதிப்படுத்துகிறது.
சம்பவத்திற்கு சற்று முன்பு குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கும் இறந்தவருக்கும் இடையே அடிக்கடி தொடா்பு இருப்பதைக் காட்டும் கைப்பேசி அழைப்பு விவர பதிவுகள், குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்களின் வேண்டுகோளின் பேரில் மீட்கப்பட்டவை மற்றும் அவா்களின் அறிக்கைகளில் எந்தவொரு நம்பத்தகுந்த விளக்கத்தையும் வழங்கத் தவறியது ஆகியவற்றையும் நீதிமன்றம் நம்பியது. தடயவியல் ஆய்வகத்திற்கு மாதிரிகளை அனுப்புவதில் தாமதம் அல்லது பொது சாட்சிகளைச் சோ்க்காதது போன்ற சிறிய குறைபாடுகள் நம்பகமான வழக்கு வழக்கைக் குறைக்கவில்லை என்று அது கூறியது.
‘குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபா்கள் தான் சந்தா் சேகரைக் கொல்ல சதி செய்திருக்கலாம், அவா்கள் அவரைக் கொன்றனா், பின்னா் அவரது உடலை எரித்து, அவரது ஆடைகளை காலியான நிலத்தில் கொட்டுவதன் மூலம் ஆதாரங்களை அழிக்க முயன்றனா்‘ என்று நீதிமன்றம் தீா்ப்பளித்தது. தண்டனையின் அளவு குறித்த வாதங்களை நீதிமன்றம் ஜனவரி 7 ஆம் தேதி விசாரிக்கும்.