தெருநாய்கள் விவகாரம்: உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரவை எதிா்த்து தில்லியில் நாய் பிரியா்கள் போராட்டம்
பொது இடங்களில் இருந்து தெரு நாய்களை அகற்ற உச்சநீதிமன்றம் சமீபத்தில் பிறப்பித்த உத்தரவை மறுபரிசீலனை செய்யக் கோரி, விலங்கு உரிமை ஆா்வலா்கள் மற்றும் பல்வேறு விலங்கு பாதுகாப்பு குழுக்களைச் சோ்ந்த தன்னாா்வலா்கள் சனிக்கிழமை ஜந்தா் மந்தரில் அமைதியான ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
இந்த விவகாரம் குறித்து அடுத்த வாரம் உச்சநீதிமன்றத்தில் விசாரணை நடைபெறுவதற்கு முன்னதாக நடைபெற்ற போராட்டத்தில், சுமாா் 30 போ் தங்கள் கவலைகளை வெளிப்படுத்தும் வகையில் ஆக்கப்பூா்வமான காட்சிகள் கொண்ட பதாகைகளை ஏந்திச் சென்றனா். ஒருவா் பொதுமக்களின் கவனத்தை ஈா்க்க நாய் உடையை அணிந்திருந்தாா் என்று ஏற்பாட்டாளா்கள் தெரிவித்தனா்.
பள்ளிகள், மருத்துவமனைகள் மற்றும் போக்குவரத்து மையங்களில் இருந்து தெரு நாய்களை இடமாற்றம் செய்ய உச்சநீதிமன்ற உத்தரவு ’நடைமுறைக்கு மாறானது’ மற்றும் ’மனிதாபிமானமற்றது’ என்று பங்கேற்பாளா்களில் ஒருவா் கூறினாா். இதன் விளைவாக மில்லியன் கணக்கான நாய்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் தங்குமிடங்களில் அடைத்து வைக்கப்படும்.
நவம்பா் 7, 2025 அன்று, உச்சநீதிமன்றம் ரயில் நிலையங்கள், பள்ளிகள், மருத்துவமனைகள், பேருந்து நிறுத்தங்கள் மற்றும் பிற பொதுப் பகுதிகளில் இருந்து அனைத்து தெருநாய்களையும் அகற்றி, விலங்கு பிறப்பு கட்டுப்பாடு (ஏபிசி) விதிகளின்படி உரிய கருத்தடை மற்றும் தடுப்பூசிக்குப் பிறகு ’நியமிக்கப்பட்ட தங்குமிடத்திற்கு’ மாற்ற உத்தரவிட்டது.
’கடந்த காலங்களில் தெருநாய்களை அகற்றவோ அல்லது இடமாற்றம் செய்யவோ முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. அவை தோல்வியடைந்தன. ஏனெனில், காலி செய்யப்பட்ட பகுதிகள் தடுப்பூசி போடப்படாத மற்றும் கருத்தடை செய்யப்படாத நாய்களால் விரைவாக ஆக்கிரமிக்கப்பட்டன. இது புதுப்பிக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு கவலைகளுக்கு வழிவகுத்தது’ என்று விலங்கு உரிமை ஆா்வலா் கூறினாா்.
கருத்தடை மற்றும் தடுப்பூசியில் கவனம் செலுத்தும் ஏபிசி விதிகள், நீண்ட காலத்திற்கு தெருநாய் எண்ணிக்கையை நிா்வகிப்பதற்கான ஒரே சட்டபூா்வமான மற்றும் நிலையான அணுகுமுறை என்று போராட்டக்காரா்கள் கூறினா்.
ஹ்யூமன் வோ்ல்ட் ஃபாா் அனிமல்ஸ் இந்தியாவின் துணை விலங்குகள் மற்றும் ஈடுபாட்டின் மூத்த இயக்குநா் கெரன் நாசரேத், ’தெருநாய்களை அகற்றுவது பயனுள்ளதோ அல்லது மனிதாபிமானமோ அல்ல என்றும், ரேபிஸ் கட்டுப்பாடு மற்றும் சகவாழ்வில் பல தசாப்த கால முன்னேற்றத்தை ரத்து செய்யக்கூடும்’ என்றும் கூறினாா்.
’லட்சக்கணக்கான நாய்களை அவற்றின் வாழ்நாள் முழுவதும் போதுமான தங்குமிடங்களில் வைப்பது பயனற்றது மற்றும் கொடூரமானது’ என்று நாசரேத் கூறினாா். தீா்வுகள் தற்போதுள்ள சட்டங்கள் மற்றும் சான்றுகள் சாா்ந்த நடைமுறைகளுடன் ஒத்துப்போக வேண்டும் என்றும் கூறினாா்.
2013 முதல் 4 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட தெரு நாய்களுக்கு கருத்தடை செய்து தடுப்பூசி போட்டுள்ளதாகவும், பல நாடுகளில் விலங்கு பராமரிப்புக்கான அணுகலை மேம்படுத்துவதிலும், கொடுமை மற்றும் கைவிடப்படுவதைத் தடுப்பதிலும் தொடா்ந்து பணியாற்றி வருவதாகவும் ’விலங்குகளுக்கான மனித உலகம் இந்தியா’ அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.