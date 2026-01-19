ஏடிஎம் பயனரின் டெபிட் அட்டையைப் பயன்படுத்தி மின்னணு சாதனங்களை வாங்கிய இளைஞா் கைது
நமது நிருபா்
புது தில்லி: ஏடிஎம் பயனா் ஒருவரின் டெபிட் அட்டையை முறைகேடாகப் பயன்படுத்தி வீட்டு உபயோகப் பொருள்களை வாங்கிய இளைஞரை தில்லி காவல்துறையினா் கைது செய்துள்ளனா்.
இதுகுறித்து அதிகாரி ஒருவா் திங்கள்கிழமை தெரிவித்ததாவது: இந்த மாத தொடக்கத்தில் பதிவான இந்த மோசடி வழக்கில் வடகிழக்கு தில்லியின் ஜாஃப்ராபாதைச் சோ்ந்த முகமது கரீம் (39) கைது செய்யப்பட்டாா்.
விசாரணையின் போது, மாற்றப்பட்ட டெபிட் காா்டுகளைப் பயன்படுத்தி வாங்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் சலவை இயந்திரம், ஆயில் ஹீட்டா், மின்சார இஸ்திரிப் பெட்டி மற்றும் காற்று சுத்திகரிப்பான் உள்ளிட்ட பல வீட்டு உபயோகப் பொருள்கள் போலீஸாரால் மீட்கப்பட்டது.
அவரிடமிருந்து 61 டெபிட் மற்றும் கிரெடிட் காா்டுகளுடன், மூன்று போலி மோட்டாா் சைக்கிள் பதிவெண் பிளேட்டுகளும் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன.
முன்னதாக, ஜனவரி 17 அன்று இது தொடா்பாக ஒரு மின்முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவானது. அதில், புகாா்தாரரான ரோஷன், ஜனவரி 3 அன்று முகா்ஜி நகரில் உள்ள ஒரு ஏடிஎம்மில் தனது டெபிட் அட்டை மாற்றப்பட்டதாக தெரிவித்திருந்தாா்.
அதாவது, அவா் ஏடிஎம்-இல் பணத்தை எடுக்க முயன்றபோது ஏற்பட்ட தொழில்நுட்பச் சிக்கலுக்கு உதவுவதாகக் கூறி ஒரு அறிமுகமில்லாத நபா் தன்னை அணுகி, தனது அட்டையைச் சிறிது நேரம் வாங்கிவிட்டுத் திருப்பிக் கொடுத்ததாக புகாா்தாரா் காவல்துறையிடம் தெரிவித்தாா்.
அதன் பின்னா், அவருக்குத் தெரியாமலேயே அவரது கணக்கிலிருந்து ரூ.20,000 எடுக்கப்பட்டதும், அந்த அட்டை பின்னா் மாடல் டவுனில் உள்ள ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஷோரூமில் பல்வேறு பொருள்களை வாங்கப் பயன்படுத்தப்பட்டதும் தெரியவந்தது.
இத்தகவலின் அடிப்படையில், காவல்துறை குழு கரீமைக் கைது செய்தது. விசாரணையின் போது, கரீம் இந்த வழக்கில் தனது தொடா்பை ஒப்புக்கொண்டாா். மேலும், எளிதாகப் பணம் சம்பாதிப்பதற்காக இது போன்ற குற்றங்களைச் செய்ததையும் ஒப்புக்கொண்டாா்.
கரீம் இதற்கு முன்பு 2023-இல் நியூ அசோக் நகா் காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு திருட்டு மற்றும் மோசடி வழக்கிலும் சம்பந்தப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது.
புகாா்தாரரின் அசல் டெபிட் அட்டையை மீட்கவும், கைப்பற்றப்பட்ட டெபிட் மற்றும் கிரெடிட் காா்டுகளின் மூலத்தைக் கண்டறியவும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இந்த வழக்கில் மேலதிக விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்று அந்த அதிகாரி தெரிவித்தாா்.