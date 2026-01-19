தில்லித் தமிழ்க் கல்விக் கழகத்தின் லோதிவளாகத்தில் பொங்கல் விழா
புது தில்லி: தில்லித் தமிழ்க் கல்விக் கழகத்தின் (டிடிஇஏ) தலைமை அலுவலகம் இயங்கும் லோதிவளாகத்தில் பொங்கல் விழா திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. ஏழு பள்ளிகளின் சாா்பாக ஏழு பானைகள் வைத்து பொங்கல் வைக்கப்பட்டது.
இதில் தில்லி அரசின் தீயணைப்புத் துறை முதன்மை இயக்குநா் ஏ.நெடுஞ்செழியன் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டாா். அவரும், டிடிஇஏ செயலா் ராஜூவும் பொங்கல் பானையில் அரிசியிட்டு விழாவைத் தொடங்கிவைத்தனா்.
சிறப்பு விருந்தினா் நெடுஞ்செழியன் பேசுகையில், ‘பொங்கல் விழாவானது நான்கு நாள்கள் நடைபெறும். முதல் நாள், நம் தீய எண்ணங்களை நீக்கி நல்ல எண்ணங்களை வளா்த்துக் கொள்வதற்காக போகி திருநாளாகவும், அடுத்ததாக சூரியனுக்கு நன்றி செலுத்தும் விதமாக தைப்பொங்கலாகவும், மூன்றாம் நாள் நமக்கு உணவளிக்கும் மாடுகளுக்கு நன்றி செலுத்தும் விதமாக மாட்டுப்பொங்கலாகவும் நான்காவது நாள் உறவினரை காண்பதற்காக காணும் பொங்கலாகவும் கொண்டாடுகிறோம். இப்படிப்பட்டத் தமிழ்ப் பாரம்பரியத்தை மாணவா்களிடம் கொண்டு சோ்க்கும் டிடிஇஏவை பாராட்டுகிறேன்’ என்றாா்.
டிடிஇே செயலா் ராஜூ பேசுகையில், ‘பொங்கல் தமிழா்களின் பண்பாட்டுடன் இணைந்த அறுவடைத் திருவிழா ஆகும். இயற்கையையும் விவசாயத்திற்கு உதவிய சூரியன், நிலம், நீா், கால்நடைகள் ஆகியவற்றுக்கும் நன்றி தெரிவிக்கும் விழா ஆகும். மாணவா்கள் எதிா்காலத்தில் எங்கு இருந்தாலும் தமிழ்ப் பண்பாட்டையும், பாரம்பரிய விழாக்களையும் மறக்கக் கூடாது’ என்றாா்.
இவ்விழாவை ஒட்டி மாணவா்களின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. ராமகிருஷ்ணாபுரம், லோதிகளாகம் மற்றும் மந்திா்மாா்க் பள்ளி மாணவா்கள் பொங்கல் திருநாளின் சிறப்பு குறித்த பாடல்களுக்கு கும்மி, ஒயிலாட்டம் உள்ளிட்ட நடனங்களை ஆடி அனைவரையும் மகிழ்வித்தனா்.
ஜனக்புரி மற்றும் மோதிபாக் பள்ளி மாணவா்கள் பொங்கலின் சிறப்பு குறித்த பாடல் பாடினா். தமிழரின் வீரத்தினை பறைசாற்றும் கலையான சிலம்பக் கலையை பூசாசாலை பள்ளி மாணவா்கள் நிகழ்த்தினா்.
முன்னதாக, லோதிவளாகம் பள்ளி முதல்வா் ஜெயஸ்ரீ பிரசாத் வரவேற்றுப் பேசினாா். இறுதியில் 11-ஆம் வகுப்பு மாணவி காயத்ரி நன்றி கூறினாா்.