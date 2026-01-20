குளிா்கால செயல் திட்டத்தை கடுமையாக செயல்படுத்த அங்கன்வாடி மையங்களுக்கு தில்லி அரசு உத்தரவு
நிலவும் கடும் குளிருக்கு மத்தியில் தலைநகா் முழுவதும் பாதிக்கப்படக்கூடிய மக்களைப் பாதுகாக்கும் நோக்கில், குழந்தைகள், கா்ப்பிணிப் பெண்கள் மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மாா்களுக்கு சூடான ஆடைகளை உறுதி செய்யவும், குழந்தைகளின் ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாக்க உள்புற நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும் அங்கன்வாடி மையங்களுக்கு தில்லி அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடுமையான சூழ்நிலைகளைக் கருத்தில் கொண்டு ஒவ்வொரு அங்கன்வாடி மையத்திலும் குளிா்கால செயல் திட்டத்தை கண்டிப்பாக செயல்படுத்துவதை உறுதி செய்யுமாறு பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத் துறை வெள்ளிக்கிழமை அனைத்து மாவட்ட அதிகாரிகளுக்கும் உத்தரவிட்டது. மேலும், கா்ப்பிணி மற்றும் பாலூட்டும் பெண்களைத் தவிர குழந்தைகளைப் பாதுகாக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை வலியுறுத்தியுள்ளது.
தேசியத் தலைநகரில் 10,897 அங்கன்வாடி மையங்கள் உள்ளன. திட்டத்தின்படி, மையங்களுக்குச் செல்லும் அனைத்து குழந்தைகளும் குளிா்கால ஆடைகளை முறையாக அணிந்திருப்பதை உறுதி செய்ய அங்கன்வாடி ஊழியா்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. குளிரில் இருந்து குழந்தைகள் போதுமான அளவு பாதுகாக்கப்படுவதை உறுதிசெய்த பின்னரே குழந்தைகளை மையங்களுக்கு அனுப்பவும் பெற்றோருக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மையங்களுக்குச் செல்லும் கா்ப்பிணி மற்றும் பாலூட்டும் பெண்கள் போதுமான சூடான ஆடைகளை அணிய ஊக்குவிக்கப்பட வேண்டும் என்றும், அங்கன்வாடி பணியாளா்கள் மற்றும் உதவியாளா்களும் பணியில் இருக்கும்போது பொருத்தமான உடையில் இருக்க வேண்டும் என்றும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
குளிரின் தாக்கத்தைத் தடுக்க, குழந்தைகள் குளிா்ந்த மேற்பரப்புகளுடன் நேரடித் தொடா்பு கொள்ளாதபடி தரையில் பாய்கள் அல்லது கம்பளங்களை விரிக்க வேண்டும். குளிா்ந்த காற்று நுழைவதைத் தவிா்க்க கதவுகள் மற்றும் ஜன்னல்கள் மூடப்பட்டிருக்க வேண்டும். அதே நேரத்தில் முன்னுரிமை சூரிய ஒளி நேரங்களில் போதுமான காற்றோட்டம் உறுதி செய்யப்பட வேண்டும் என்று திட்டம் கூறியது.
குடிநீா் சற்று சூடாக வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும், தூசி மற்றும் பருவகால தொற்றுகளைத் தடுக்க உள்புற இடங்களை தொடா்ந்து சுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்றும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. குளிா்கால மாதங்களில் உள்புற ஆரம்பகால குழந்தைப் பருவ பராமரிப்பு மற்றும் கல்வி செயல்பாடுகளையும் துறை வலியுறுத்தியுள்ளது. இதில் குழந்தைகள் சுறுசுறுப்பாகவும், உள்புறத்தில் ஈடுபாட்டுடனும் இருக்க, ரைம்கள், கதைசொல்லல், எண்ணுதல் மற்றும் பிற கற்றல் பயிற்சிகள், வரைதல், வண்ணம் தீட்டுதல், புதிா்கள் மற்றும் கட்டுமானத் தொகுதிகள் போன்ற படைப்பு நடவடிக்கைகள் அடங்கும்.
சளி, இருமல் மற்றும் காய்ச்சல் போன்ற பருவகால நோய்களின் அறிகுறிகள் உள்ளனவா என்பதற்காக குழந்தைகளை தொடா்ந்து கண்காணிப்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. ஏதேனும் அறிகுறிகள் காணப்பட்டால் பெற்றோருக்கு உடனடியாகத் தெரிவிக்கப்பட வேண்டும். மேலும் குழந்தைகள் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்தால் மையங்களுக்கு அனுப்புவதைத் தவிா்க்க விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத் துறை தெரிவித்துள்ளது.
குளிா்கால செயல் திட்டம் அனைத்து பயனாளிகளுக்கும் சூடான மற்றும் புதிதாக தயாரிக்கப்பட்ட துணை ஊட்டச்சத்தை வழங்குவதை மேலும் வலியுறுத்துகிறது என்று அது மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளது. விநியோகத்தின் போது உணவு சூடாக இருப்பதை உறுதி செய்ய சுத்தமான மற்றும் காப்பிடப்பட்ட கொள்கலன்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
குழந்தை மேம்பாட்டுத் திட்ட அதிகாரிகள், மேற்பாா்வையாளா்கள், அங்கன்வாடி பணியாளா்கள் மற்றும் உதவியாளா்கள் இணக்கத்தை உன்னிப்பாகக் கண்காணிக்கவும், செயல்படுத்துவதில் ஏதேனும் குறைபாடு இருந்தால் அதை தீவிரமாகக் கருதவும் மாவட்ட அதிகாரிகள் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளனா்.