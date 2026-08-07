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திருநெல்வேலி

போக்ஸோ வழக்குகளில் 34 பேருக்கு தண்டனை: தென்காசி காவல் துறை

தென்காசி மாவட்டத்தில் பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு எதிரான போக்ஸோ குற்ற வழக்குகளில் ஈடுபட்ட 34 பேருக்கு நீதிமன்றம் மூலம் தண்டனை அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக தென்காசி மாவட்ட காவல் துறை தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

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போக்ஸோ வழக்குகள் - சித்திரிப்பு

Updated On :7 ஆகஸ்ட் 2026, 3:26 am IST

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தென்காசி மாவட்டத்தில் பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு எதிரான போக்ஸோ குற்ற வழக்குகளில் ஈடுபட்ட 34 பேருக்கு நீதிமன்றம் மூலம் தண்டனை அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக தென்காசி மாவட்ட காவல் துறை தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

இதுதொடா்பாக தென்காசி மாவட்ட காவல் துறை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

தென்காசி மாவட்ட காவல் துறை சாா்பில் மாவட்டத்தில் பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடும் நபா்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மாவட்டத்தில் இதுவரை 31 போக்ஸோ வழக்குகளில் ஈடுபட்ட 34 போ் மீது நீதிமன்றம் மூலம் தண்டனை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், 11 போக்ஸோ வழக்குகளில் சம்பந்தப்பட்ட 13 நபா்களுக்கு ஆயுள் தண்டனை, 7 போக்ஸோ வழக்குகளில் சம்பந்தப்பட்ட 8 பேருக்கு தலா 10 ஆண்டுகளுக்கு மேல் சிறை தண்டனையும் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. போக்ஸோ வழக்குகளில் ஈடுபட்ட 49 நபா்களின் மீது குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தென்காசி மாவட்ட அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையங்கள், சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை, பெண்களுக்கு எதிரான குற்றத் தடுப்புப் பிரிவு, சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு காவல் நிலையங்களுக்கு பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடுவோரை அடையாளம் கண்டு அவா்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடுவோா் தண்டிக்கப்படுவா். குற்றச் சம்பவங்களில் இருந்து பெண்களையும், குழந்தைகளையும் பாதுகாக்க பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் எனக் கேட்டுக் கொள்ளப்படுவதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

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