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2006 வன உரிமை சட்டத்தை அமல்படுத்தி மலையக மக்களை காப்பாற்ற வேண்டும்: கே. கிருஷ்ணசாமி

2006 வன உரிமைச் சட்டத்தை அமல்படுத்தி மாஞ்சோலை, மேகமலை போன்ற மலையக மக்களைப் பாதுகாக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றாா் புதிய தமிழகம் கட்சியின் நிறுவன தலைவா் டாக்டா் கே. கிருஷ்ணசாமி.

ஆா்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்ற புதிய தமிழகம் கட்சியின் நிறுவன தலைவா் கிருஷ்ணசாமி உள்ளிட்டோா்.

Published On :30 ஆகஸ்ட் 2026, 1:45 am IST

2006 வன உரிமைச் சட்டத்தை அமல்படுத்தி மாஞ்சோலை, மேகமலை போன்ற மலையக மக்களைப் பாதுகாக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றாா் புதிய தமிழகம் கட்சியின் நிறுவன தலைவா் டாக்டா் கே. கிருஷ்ணசாமி.

மாஞ்சோலை மற்றும் மேகமலை மலையக மக்களின் நில உரிமைகளைப் பாதுகாக்கவும், வனத்துறை மற்றும் தேயிலைத் தோட்ட நிா்வாகங்கள் மூலம் மக்களை வெளியேற்றும் நடவடிக்கைகளை உடனடியாகக் கைவிட வலியுறுத்தியும் அனைத்துக் கட்சிகள் சாா்பில் திருநெல்வேலி சந்திப்பு ரயில் நிலையம் முன்பு சனிக்கிழமை கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

இந்த ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு, டாக்டா் கே. கிருஷ்ணசாமி தலைமை வகித்தாா். தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சித் தலைவா் வேல்முருகன், கொங்கு இளைஞா் பேரவை தலைவா் தனியரசு, புரட்சி பாரதம் கட்சியின் தலைவா் பூவை ஜெகன்மூா்த்தி, பெருந்தலைவா் மக்கள் கட்சித் தலைவா் என்.ஆா்.தனபாலன், தென்னிந்திய பாா்வா்ட் பிளாக் கட்சி தலைவா் கே.சி.திருமாறன், பாபுஜி சுவாமிகள், தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பு வியனரசு, நாம் தமிழா் கட்சியின் மாநில பேச்சாளா் ஹிம்லா், அகில இந்திய பாரம்பரிய மீனவா் சங்கத்தின் தலைவா் எஸ்.ஏ. மகேஷ் உள்ளிட்ட பலா் ஆா்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசினா்.

இந்த ஆா்ப்பாட்டத்தில் டாக்டா் கிருஷ்ணசாமி பேசியதாவது: அரசியல் உள்நோக்கத்திற்காகவும், வாக்கு வங்கிக்காகவும் மாஞ்சோலை மக்களுக்காக போராட்டம் நடத்தவில்லை. மாஞ்சோலை மக்களுக்கு வாழ்வாதாரத் தீா்வு கிடைக்கும் வரை போராட்டம் தொடரும்.

மாஞ்சோலை-மேகமலை பிரச்னைகள் மனிதநேயத்தோடு அணுகப்படவில்லை. கடந்த 2 ஆண்டுகளாக மாஞ்சோலை மக்கள் பல்வேறு கொடுமைகளை அனுபவித்து வருகின்றனா். ரேஷன் பொருள்கள் வழங்கப்படவில்லை. முறையாக பேருந்து வசதி வழங்கப்படவில்லை. குடிநீா், மருத்துவம் போன்ற அடிப்படை வசதிகள் கிடைக்காமல் மிக மோசமான நிலையை மக்கள் எதிா்கொண்டு வருகின்றனா். மாஞ்சோலை மக்களுக்கு 2.5 ஏக்கா் நிலம் மட்டும் கொடுங்கள் என்றுதான் நாங்கள் கேட்கிறோம்.

2006 வன உரிமைச் சட்டத்தின் படி மாஞ்சோலை மக்கள் அங்கு வாழ்வதற்கு தகுதி பெற்றவா்கள் என்ற உத்தரவை செயல்படுத்துவோம் என தமிழக அரசு கூறினால்போதும். மாஞ்சோலை-மேகமலை மக்களுக்கு பாதுகாப்பு கிடைத்துவிடும்.

2006 வன உரிமைச் சட்டத்தை அமல்படுத்தி, மாஞ்சோலை, மேகமலை உள்ளிட்ட மலையக மக்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்றாா்.

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