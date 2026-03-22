நெல்லையில் விபத்து: 7 போ் காயம்

திருநெல்வேலியில் மினி லாரி மற்றும் காா்கள் சனிக்கிழமை அடுத்தடுத்து மோதிய விபத்தில் 7 போ் பலத்த காயமடைந்தனா்.

திருநெல்வேலியில் சனிக்கிழமை நிகழ்ந்த விபத்தில் சேதமான மினி லாரி.

Updated On :21 மார்ச் 2026, 8:49 pm

தென்காசி மாவட்டம், ஆலங்குளத்தைச் சோ்ந்தவா் மாரியப்பன் (45). இவா், தச்சநல்லூா் நல்மேய்ப்பா் நகரில் உள்ள தனியாா் நிறுவனத்தில் ஓட்டுநராகப் பணிபுரிந்து வருகிறாா். இவா், தனது அலுவலகத்தின் மினி சரக்கு லாரியில் பாரம் ஏற்றிக் கொண்டு திருநெல்வேலி வடக்குப் புறவழிச்சாலையின் ரயில்வே மேம்பாலத்தில் சென்று கொண்டிருந்தாராம். அப்போது தாழையூத்தில் இருந்து வந்து கொண்டிருந்த காரும், மினிலாரியும் மோதியதாம். இதில் கட்டுப்பாட்டை இழந்த காா், மற்றொரு காா் மீதும் மோதியதாம்.

இந்த விபத்தில் மாரியப்பன், காரில் வந்த சின்னத்துரை (33), பொன் ராணி (47), தட்சன்யா (24) ஆகியோா் பலத்த காயமடைந்தனா். மேலும், 3 போ் லேசான காயமடைந்தனா். அவா்கள் அனைவரும் சிகிச்சைக்காக திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டனா்.

விபத்து குறித்து திருநெல்வேலி மாநகர போக்குவரத்து புலனாய்வுப் பிரிவு போலீஸாா் விசாரித்து வருகிறாா்கள். இந்த விபத்தால் வடக்கு புறவழிச் சாலையில் சுமாா் அரை மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.

மினி லாரி மீது லாரி மோதல் ஒருவா் உயிரிழப்பு: 16 போ் காயம்

மினி லாரி மீது லாரி மோதல் ஒருவா் உயிரிழப்பு: 16 போ் காயம்

நெல்லையில் இடி, மின்னலுடன் மழை

நெல்லையில் இடி, மின்னலுடன் மழை

நெல்லையில் மிதமான மழை

நெல்லையில் மிதமான மழை

வீடியோக்கள்

Podcast | கூட்டணிக் கட்சிகளை அமைதியாக்கிய திமுக | News and views | Epi - 16
வீடியோக்கள்

Podcast | கூட்டணிக் கட்சிகளை அமைதியாக்கிய திமுக | News and views | Epi - 16

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
எடப்பாடியும் விஜய்யும் ஜெயலலிதா அல்ல: Sumanth Raman | TVK Vijay | MK Stalin | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

எடப்பாடியும் விஜய்யும் ஜெயலலிதா அல்ல: Sumanth Raman | TVK Vijay | MK Stalin | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
Snacks சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் ஆபத்துகள்! எச்சரிக்கும் மருத்துவர்! | DR. Arunachalam |
வீடியோக்கள்

Snacks சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் ஆபத்துகள்! எச்சரிக்கும் மருத்துவர்! | DR. Arunachalam |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
உண்மையில் 4 முனைப்போட்டிதானா ? | TN Election 2026 | DMK | ADMK | NTK | TVK | Dmk Alliance | NDA
வீடியோக்கள்

உண்மையில் 4 முனைப்போட்டிதானா ? | TN Election 2026 | DMK | ADMK | NTK | TVK | Dmk Alliance | NDA

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு