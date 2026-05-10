தமிழக முதல்வராக விஜய் பொறுப்பேற்றதையடுத்து, தூத்துக்குடி திரேஸ்புரத்தில் தவெக மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சியினா் இணைந்து பட்டாசு வெடித்து இனிப்பு வழங்கி கொண்டாடினா்.
சிறப்பு அழைப்பாளராக முன்னாள் எம்எல்ஏ சுடலையாண்டி கலந்துகொண்டு இனிப்பு வழங்கினாா். நிகழ்வில், முன்னாள் மாவட்ட துணைத் தலைவா் அருள்வளவன், காங்கிரஸ் செயலா்கள் இக்னேசியஸ், ராஜ், மீனவரணி துணைத் தலைவா் அந்தோணிசாமி, மாவட்டத் துணைத் தலைவா் பெத்துராஜ், தவெக பகுதிச் செயலா் அண்டோ, ரோஸ்லின், ஜாக்சன் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
கோவில்பட்டியில்...
தூத்துக்குடி வடக்கு மாவட்ட இளம்பெண்கள் பாசறை சாா்பில் கோவில்பட்டி மாதாங்கோவில் சாலையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பாசறை அமைப்பாளா் அன்னலட்சுமி சுந்தா் தலைமையில் நகர இளம்பெண்கள் பாசறை சுசீலா உள்பட திரளானோா் கலந்து கொண்டு பட்டாசு வெடித்து பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு வழங்கினா்.
இதுபோல கோவில்பட்டி பசுவந்தனை சாலையில் மேல்நிலைப் பள்ளி அருகே தெற்கு ஒன்றிய செயலா் பொன்னுச்சாமி தலைமையில் பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு வழங்கப்பட்டது. இதில் மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா் சித்ரா, செயற்குழு உறுப்பினா் முத்துமாரி, நிா்வாகிகள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.
உடன்குடியில்...
உடன்குடி நகர தவெக செயலா் இ.சசிகுமாா் தலைமையில் உடன்குடி பஜாா், பேருந்து நிலையம்,கொட்டங்காடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பட்டாசுகள் வெடித்தும் பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு வழங்கியும் அக்கட்சியினா் கொண்டாடினா். இதில் நகர தவெக இணைச் செயலா் அருண், மாவட்ட மகளிரணி அமைப்பாளா் சுகந்தி, தேவி, இளைஞரணி காா்த்திக், மனோகா், ரகுராமன், சிவபாலன், செல்வராணி, வின்சி உள்பட பலா் பங்கேற்றனா்.
சாத்தான்குளம் பகுதியில்...
சாத்தான்குளம் நகர, ஒன்றிய தவெக சாா்பில் சாத்தான்குளம் பழைய பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள காமராஜ் சிலைக்கு மாலை அணிவிக்கப்பட்டது. பின்னா் பட்டாசு வெடித்து பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு வழங்கப்பட்டது. மாவட்ட நிா்வாகி ஐயப்பன், நகர நிா்வாகிகள், ஒன்றிய நிா்வாகிகள், மாவட்ட காங்கிரஸ் துணைத் தலைவா் சங்கா், நகர காங்கிரஸ் தலைவா் வேணுகோபால் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா். இதே போல் சாத்தான்குளம் அருகே உள்ள முதலூரில் தவெக நிா்வாகிகள் பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு வழங்கினா்.
சாத்தான்குளம் அருகே உள்ள பொத்தகாலன்விளையில், சாஸ்தாவிநல்லூா் விவசாயிகள் நலச் சங்கம் மற்றும் தவெக சாா்பில் பட்டாசு வெடித்து பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு வழங்கப்பட்டது. சங்கத்தின் தலைவா் எட்வின் காமராஜ்,,துணைத் தலைவா் எட்வா்ட் லாரன்ஸ், செயலாளா் ரூபேஷ்குமாா் உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா்.
இடைச்சிவிளையில் கன்னடியன் வெள்ளநீா் கால்வாய் கடைமடை விவசாயிகள் சங்கத் தலைவா் சுந்தரவேல் தலைமையில் விவசாயிகள் இனிப்பு வழங்கினா்.
ஆறுமுகனேரி பகுதியில்...
ஆத்தூா் நகர தவெக செயலாளா் செல்வம் முருகன் தலைமையில் காங்கிரஸ் ஆழ்வை கிழக்கு வட்டாரத் தலைவா் பாலசிங் இனிப்பு வழங்கினாா். நிகழ்ச்சியில் காங்கிரஸ் நகரத் தலைவா் சின்னத்துரை, மாவட்ட பொதுச்செயலாளா் ஏசுதாஸ், நகர துணைத் தலைவா் சேகா், தவெக நிா்வாகிகள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
குரும்பூா் மெயின் பஜாரில் நடைபொ்ற நிகழ்ச்சியில், ஆழ்வை மத்திய ஒன்றிய செயலாளா் ஆசிா் ராஜ்குமாா், மாவட்ட சிறுபான்மை அணி இணைச் செயலாளா் லிவிங்ஸ்டன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
நாகா்கோவிலில்...
நாகா்கோவில் வேப்பமூடு சந்திப்பில் உள்ள காமராஜா் சிலைக்கு, தவெக நிா்வாகிகள் சாலமன், சிவன், விஜய், முத்துப்பாண்டியன், உள்ளிட்டோா் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா். இதைத் தொடா்ந்து பட்டாசுகள் வெடித்தும், பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு வழங்கியும் தங்களது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினா்.
இதேபோல் நாகா்கோவில் மீனாட்சிபுரம், வெட்டூா்ணிமடம், கோட்டாறு, கன்னியாகுமரி, கொட்டாரம், தக்கலை, குளச்சல், இரணியல், மாா்த்தாண்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளிலும் தவெகவினரின் கொண்டாட்டங்கள் நடைபெற்றன.
