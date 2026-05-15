Dinamani
உ.பி.யில் கனமழையால் 89 பேர் பலி! ரஷிய அதிபர் புதின் இரங்கல்!செய்தித்துறை இயக்குநராக அருண் தம்புராஜ் நியமனம்!கேரளத்தில் காங்கிரஸ் சட்டப்பேரவைக் கட்சித் தலைவராக வி.டி. சதீசன் தேர்வு!பருத்திக்கான இறக்குமதி வரியை ரத்து செய்யக்கோரி பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் விஜய் கடிதம்!பதவி ஆசை பிடித்தவர்களின் இழிசெயலை முறியடிப்போம்: எடப்பாடி பழனிசாமி!கேரள மார்க்சிஸ்ட் கம்யூ. சட்டப்பேரவைக் கட்சித் தலைவராக பினராயி விஜயன் தேர்வு!
/
திருநெல்வேலி

போலி நகைகளை அடகு வைக்க முயற்சி: இளைஞா் கைது

News image

கோப்புப் படம்

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

Syndication

அம்பாசமுத்திரத்தில் தங்க முலாம் பூசப்பட்ட போலி நகையை பெண் மூலம் அடகு வைக்க முயன்ாக இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

விக்கிரமசிங்கபுரம் அருகே உள்ள வடக்கு சிவந்திபுரத்தைச் சோ்ந்தவா் முருகன் மனைவி நளினி (26). இவா் அதே பகுதியில் உள்ள பல்பொருள் விற்பனைக் கடையில் வேலை பாா்த்து வருகிறாா்.

அந்தக் கடைக்கு அடிக்கடி வந்து சென்ற அம்பாசமுத்திரம் நகராட்சி தெருவைச் சோ்ந்த நாகராஜன் மகன் கோபி (42) என்பவருடன் நட்பு ஏற்பட்டது. இந்நிலையில், கோபியிடம் அவசரத் தேவைக்காக நளினி கடன் கேட்டபோது நகையைக் கொடுத்து, அகஸ்தியா் கோயில் அருகில் உள்ள தனியாா் வங்கி நிதி நிறுவனத்தில் அடகு வைத்துப் பணம் பெற்றுக் கொள்ளக் கூறினாராம்.

இதையடுத்து நகையை அடகு வைத்து ரூ. 40 ஆயிரத்தை நளினி பெற்றாராம். அந்தக் கடன் தொகையை நளினி கைப்பேசி பரிவா்த்தனை மூலம் பல தவணைகளாக கோபிக்கு திருப்பிச் செலுத்தினாராம்.

இதனிடையே கோபி மேலும் 2 மோதிரங்களை நளினியிடம் கொடுத்து வட்டாட்சியா் அலுவலகம் முன் உள்ள நிதி நிறுவனத்தில் அடகு வைத்துப் பணம் பெற்றுத் தரக் கூறினாராம். அங்கு சென்று அடகு வைத்த போது, அது போலி நகை என தெரிவித்து ஊழியா்கள், நளினியை எச்சரித்து அனுப்பினராம். இதைப் பற்றி கோபியிடம் கேட்டபோது உரிய பதில் கூறாமல், நளினிக்கு மிரட்டல் விடுத்தாராம்.

இதுகுறித்து நளினி, அம்பாசமுத்திரம் காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின் பேரில் காவல் ஆய்வாளா் சண்முகவேல் வழக்குப் பதிந்து நடத்திய விசாரணையில், கோபி தங்க முலாம் பூசப்பட்ட போலி நகைகளை கொடுத்து மோசடியில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது. இதையடுத்து கோபியை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

தொடர்புடையது

போலி நகைகளைக் கொடுத்து வங்கியில் மோசடி செய்ய முயற்சி: இருவா் கைது

போலி நகைகளைக் கொடுத்து வங்கியில் மோசடி செய்ய முயற்சி: இருவா் கைது

குண்டா் சட்டத்தில் இளைஞா் கைது

குண்டா் சட்டத்தில் இளைஞா் கைது

தனியாா் கல்லூரியில் மின்வயரை திருட முயற்சி: இளைஞா் கைது

தனியாா் கல்லூரியில் மின்வயரை திருட முயற்சி: இளைஞா் கைது

பணத்தைக் கொடுத்து வாக்குகளைப் பெற திமுக முயற்சி: டிடிவி. தினகரன்

பணத்தைக் கொடுத்து வாக்குகளைப் பெற திமுக முயற்சி: டிடிவி. தினகரன்

விடியோக்கள்

சூரியன் ஒருபோதும் மறையாது! மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் Speech
வீடியோக்கள்

சூரியன் ஒருபோதும் மறையாது! மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் Speech

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
அனைத்து துறை நிர்வாகிகளுடன் Review Meeting! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | TVK
வீடியோக்கள்

அனைத்து துறை நிர்வாகிகளுடன் Review Meeting! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | லக்னௌவை வெல்லுமா ஓவர்டன் இல்லாத சிஎஸ்கே? | Jamie Overton | CSK |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | லக்னௌவை வெல்லுமா ஓவர்டன் இல்லாத சிஎஸ்கே? | Jamie Overton | CSK |

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
விவாத வீரர்...கேரளத்தின் முதல்வர்... யார் இந்த வி.டி. சதீசன்?
வீடியோக்கள்

விவாத வீரர்...கேரளத்தின் முதல்வர்... யார் இந்த வி.டி. சதீசன்?

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு