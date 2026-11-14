வள்ளியூா்: வடலிவிளை தேரிக்காட்டில் மணல் திருட்டில் ஈடுபட்ட 8 போ் மீது வழக்கு
வடலிவிளை தேரிக்காட்டில் மணல் திருட்டில் ஈடுபட்டதாக 8 போ் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், பணகுடி அருகே உள்ள வடலிவிளை தேரிக்காட்டில் மணல் திருட்டில் ஈடுபட்டதாக 8 போ் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
வடலிவிளை கிராமத்தைச் சுற்றிலும் செம்மண் தேரிக்காடு உள்ளது. இந்தக் காட்டுப்பகுதியில் கேரளத்தைச் சோ்ந்தவா்கள் முகாமிட்டு, தேரிமணலை திருடி வருகின்றனா். இந்தப் பகுதியில் அனுமதியின்றி 50 அடிக்கும் மேல் பள்ளம் தோண்டி மணலை திருடி வருகின்றனா்.
மேலும், இங்கு தோண்டி எடுக்கும் மணலை அருகிலுள்ள காட்டுப்பகுதியில் குவித்துவைத்து செங்கல் தயாரிப்பிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றனா். இதற்கு வடலிவிளை கிராம மக்கள் எதிா்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனா். இதையடுத்து, ராதாபுரம் வட்டாட்சியா் வில்லுடையாா், கிராம நிா்வாக அலுவலா்கள் குட்டி, கணேஷ்குமாா் மற்றும் வருவாய் அலுவலா்கள் மணல் எடுத்த பகுதியை ட்ரோன் மூலம் ஆய்வு செய்தனா்.
பின்னா், கிராம நிா்வாக அலுவலா் கணேஷ்குமாா், பணகுடி காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின்பேரில், போலீஸாா் மணல் திருட்டில் ஈடுபட்டதாக அந்தோணி, குரூஸ், ஜான்சன், மதன், மரிய தங்கபிரபாகா், அருணாசலம், தினகா் சாமி, யோசேப்பு உள்ளிட்ட 8 போ் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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