திமுகவுடன் பாஜக கூட்டணி வைக்க அவசியமில்லை: நயினாா் நாகேந்திரன்
திமுகவுடன் கூட்டணி வைக்க வேண்டிய அவசியம் பாஜகவுக்கு இல்லை என்றாா் தமிழக பாஜக தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன்.
தமிழக பாஜக தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன் - எக்ஸ்
திமுகவுடன் கூட்டணி வைக்க வேண்டிய அவசியம் பாஜகவுக்கு இல்லை என்றாா் தமிழக பாஜக தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன்.
திருநெல்வேலியில் அவா் செய்தியாளா்களிடம் புதன்கிழமை கூறியதாவது: மேக்கேதாட்டு அணை விவகாரத்தில் ஒரு செங்கல் கூட வைக்கவிட மாட்டோம் என அமைச்சா் நிா்மல் குமாா் கூறியதை முதல்வரே தெரிவித்திருந்தால் நன்றாக இருந்திருக்கும். மின்சாரத்துறை அமைச்சா் நிா்மல் குமாருக்கு தனது துறை குறித்தே எதுவும் தெரியவில்லை. மின்சாரம் எவ்வளவு விலைக்கு வாங்கப்படுகிறது என்பதுகூட அவருக்குத் தெரியாத நிலையில்தான் மின்சாரத்துறை இயங்கி வருகிறது.
முதல்வா் ச. ஜோசப் விஜய் தில்லிக்குச் சென்றபோது சோனியா காந்தி அருகில் அமா்ந்திருந்தாா். ராகுல் காந்தியும் அவரை அரவணைத்து அழைத்துச் சென்றாா். அந்த நேரத்திலாவது அருகில் இருந்த கா்நாடக முதல்வரிடம் காவிரி நீரை திறப்பது குறித்து பேசியிருக்க வேண்டும்.
காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் உத்தரவுப்படிதான் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தற்போதைய அரசு இதுவரை உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. நீதிமன்றத்தையும் அணுகவில்லை.
தஞ்சாவூரில் தண்ணீா் இல்லாமல் பயிா்கள் கருகியதால் விவசாயிகள் சொத்துகளை விற்று தற்கொலை செய்துகொள்ளும் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளனா்.
தமிழகத்தில் சட்டம் -ஒழுங்கு சரியில்லை. எம்எல்ஏக்கள் பாலியல் புகாா்களில் சிக்கியுள்ளனா்.
திருப்பரங்குன்றம் மலையில் தீபம் ஏற்றுவதால் எந்தச் சலசலப்பும் ஏற்படாது.
மாலிக் கபூா் படையெடுப்பின்போது மீனாட்சியம்மன் கோயிலில் 48 ஆண்டுகள் பூஜை நடைபெறாமல் இருந்த வரலாறும் உள்ளது.
திருப்பரங்குன்றம் மலையில் தீபம் ஏற்றியே தீர வேண்டும். அதற்கு தமிழக அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
அதிமுக ஆட்சியில் கட்சியினா் தவறு செய்தாலும் வழக்குப்பதிவு செய்து சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா். ஆனால் தற்போது சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள், அமைச்சா்கள் செய்யும் தவறுகள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதில்லை.
2004 முதல் 2026 வரை திமுக காங்கிரஸை தூக்கிப் பிடித்துக் கொண்டிருந்தது. தனித்துப் போட்டியிட்டால் காங்கிரஸ் ஒரு இடத்தில்கூட வெற்றி பெற்றிருக்காது; அக்கட்சி தானாக காணாமல் போய்விடும்.
பாஜகவுக்கு திமுகவுடன் கூட்டணி வைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அக்கட்சியுடன் பாஜக அதிகாரப்பூா்வமாக எந்தக் கூட்டணிப் பேச்சுவாா்த்தையும் நடத்தவில்லை என்றாா்.
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