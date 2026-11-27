பாளை. காமராஜா் காலனியில் பாதாள சாக்கடை வெளியேறி சுகாதார சீா்கேடு
பாளையங்கோட்டை காமராஜா் காலனியில் பாதாள சாக்கடை வெளியேறி சுகாதார சீா்கேடு நிலவி வருவதாக பொதுமக்கள் புகாா் தெரிவித்துள்ளனா்.
பாளையங்கோட்டை காமராஜா் காலனியில் வெளியேறிய பாதாள சாக்கடை கழிவுநீா்.
பாளையங்கோட்டை காமராஜா் காலனியில் பாதாள சாக்கடை வெளியேறி சுகாதார சீா்கேடு நிலவி வருவதாக பொதுமக்கள் புகாா் தெரிவித்துள்ளனா்.
திருநெல்வேலி மாநகராட்சியின் 36 ஆவது வாா்டுக்குள்பட்ட காமராஜா் காலனியில் கடந்த 5 வாரங்களுக்கும் மேலாக வெளியேறி வரும் பாதாள சாக்கடை கழிவுநீரால் சுகாதார சீா்கேடு நிலவி வருகிறது.
இதுகுறித்து மாநகராட்சிக்கு புகாா் கொடுத்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லையாம். இதுகுறித்து மாமன்ற உறுப்பினா் சின்னத்தாய் கிருஷ்ணன் கூறுகையில், காமராஜா் காலனியில் குடியிருப்புப் பகுதியில் பாதாள சாக்கடை வெளியேறுவதால் துா்நாற்றத்தால் மக்கள் தவித்து வருகிறாா்கள். அதிகாரிகளிடம் தெரிவித்தும் அலட்சியமாக உள்ளனா். கழிவுநீா் வெளியேறுவதைத் தடுக்காவிட்டால் அதிகாரிகளைக் கண்டித்து மக்களுடன் அடுத்தக்கட்ட போராட்டத்தில் ஈடுபடுவேன் என்றாா்.
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