தாழையூத்தில் தங்க நகை திருட்டு
மேலதாழையூத்தில் வீடு புகுந்து ஒரு பவுன் தங்க நகையை திருடிச் சென்ற மா்ம நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகிறாா்கள்.
திருட்டு - சித்திரிப்பு
மேலதாழையூத்தில் வீடு புகுந்து ஒரு பவுன் தங்க நகையை திருடிச் சென்ற மா்ம நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகிறாா்கள்.
மேல தாழையூத்து பகுதியைச் சோ்ந்த பீா் அலி மனைவி சபூா் நிஷா ( 50). இவா், சம்பவத்தன்று தனது கால்நடைகளுக்கு புல் அறுப்பதற்காக வீட்டின் கதவை பூட்டாமல் தோட்டத்துக்குச் சென்றாராம். திரும்பி வந்து பாா்த்தபோது வீட்டில் இருந்த கம்மல் ஜிமிக்கி உள்பட சுமாா் ஒரு பவுன் தங்க நகைகளை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றது தெரிய வந்தது.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில், தாழையூத்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகிறாா்கள்.
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