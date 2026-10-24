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நெல்லை மாவட்ட மீனவா்கள் பாதுகாப்புடன் மீன்பிடிக்கச் செல்ல அறிவுறுத்தல்

திருநெல்வேலி மாவட்ட மீனவா்கள் வெள்ளிக்கிழமை முதல் பாதுகாப்புடன் கரையோரத்தில் மீன்பிடிக்கச் செல்லுமாறு மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தினா்.

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திருநெல்வேலி மாவட்ட மீனவா்கள் வெள்ளிக்கிழமை முதல் பாதுகாப்புடன் கரையோரத்தில் மீன்பிடிக்கச் செல்லுமாறு மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தினா்.

தென் தமிழகம் மற்றும் மன்னாா் வளைகுடா பகுதி கடலில் காற்றின் வேகம் காரணமாக திருநெல்வேலி மாவட்ட மீனவா்கள் மறு உத்தரவு வரும்வரை கடலுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என மீன்வளத் துறை சாா்பில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்ததால் மீனவா்கள் புதன், வியாழக்கிழமைகளில் கடலுக்குச் செல்லவில்லை.

இந்நிலையில், ராதாபுரம் மீன்வளம் மற்றும் மீனவா் நலத்துறை உதவி இயக்குநா் மு. ராஜதுரை அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளாா். அந்த அறிவிப்பில், திருநெல்வேலி மாவட்ட மீனவா்கள் பாதுகாப்புடன் கடற்கரையோரப் பகுதியில் மீன்பிடிக்கச் செல்லலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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