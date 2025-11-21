கன்னியாகுமரி- சென்னைக்கு ஆதித்தமிழா் கட்சியினா் சமூகநீதிப் பயணம்
ஆதித்தமிழா் கட்சித் தலைவா் ஜக்கையன் தலைமையில் கன்னியாகுமரி முதல் சென்னை வரையிலான ‘திராவிடத்தின் எழுச்சி தமிழ்நாட்டின் வளா்ச்சி’ என்ற சமூகநீதிப் பயணம் கன்னியாகுமரியில் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கியது.
இதையொட்டி, கன்னியாகுமரி காந்தி மண்டபம் முன் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், திமுக துணைப் பொதுச் செயலா் கனிமொழி எம்.பி. சிறப்ப விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டு, அப்பயணத்தை தொடங்கி வைத்துப்பேசியதாவது: கன்னியாகுமரி ஒரு சா்வதேச சுற்றுலா மையம். குறிப்பிட்ட சீசனில் அதிக சுற்றுலாப் பயணிகள் வந்து விட்டால் சீசன் தொடங்கிவிட்டது என்பாா்கள். அதுபோல், எந்த மாநிலத்தில் தோ்தல் வந்தாலும் மோடி தோ்தல் டூரிஸ்டாக வந்து விடுகிறாா். தமிழகத்தில் தோ்தல் நெருங்கி வருவதால் பிரதமா் மோடி சமீபத்தில் கோயம்புத்தூருக்கு வந்தது அதற்கான உதாரணம்.
தமிழக மக்களுக்கு எந்த புதிய திட்டத்தையும் அறிவிக்காமல், மதுரை -கோயம்புத்தூா் மெட்ரோ திட்டத்தை கைவிடப்பட்டதாக அறிவிப்பது ஏன்? அதுபற்றி எடப்பாடி பழனிசாமி கருத்து சொல்லாதது ஏன்? பிரதமா் தமிழ் கற்க உண்மையான ஆசை இருந்தால் இத்தனை ஆண்டுகளில் தமிழ் கற்றுப் புலவராகி இருப்பாா். அது வெறும் அரசியல் நாடகம் என்றாா் அவா். இப்பயணம் பல்வேறு மாவட்டங்கள் வழியாக டிச.28இல் சென்னையில் நிறைவடைகிறது.
தொடக்க நிகழ்ச்சியில், தமிழக பால்வளத்துறை அமைச்சா் த.மனோதங்கராஜ், மேயா் ரெ.மகேஷ், தமிழ்நாடு உணவு ஆணையத் தலைவா் என்.சுரேஷ்ரோஜன், முன்னாள் எம்.பி. ஹெலன் டேவிட்சன், அகஸ்தீசுவரம் தெற்கு ஒன்றிய திமுக செயலா் பா.பாபு, மாநில வா்த்தகா் அணி துணைச் செயலா் என்.தாமரைபாரதி, கன்னியாகுமரி நகா்மன்றத் தலைவா் குமரி ஸ்டீபன் உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.