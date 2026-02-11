பலி
கன்னியாகுமரி

குளச்சல் அருகே மரத்தில் இருந்து தவறி விழுந்து தொழிலாளி உயிரிழப்பு

குளச்சல் அருகே மரத்தில் ஏறிய தொழிலாளி தவறி கீழே விழுந்ததில் புதன்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
குளச்சல் அருகே பாலப்பள்ளம், ஆவரவிளை பகுதியைச் சோ்ந்தவா் டென்னிஸ் (51), தொழிலாளி. இவா் செவ்வாய்க்கிழமை தனது தோட்டத்தில் உள்ள புளிய மரத்தில் ஏறிபோது, கால் தவறி கீழே விழுந்தாா்.

இதில் பலத்த காயமடைந்த அவரை குடும்பத்தினா் மீட்டு ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனா். அங்கு அவா் புதன்கிழமை உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து குளச்சல் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகிறாா்கள்.