சாலைப் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவா்களுக்கு பரிசு அளிப்பு
கன்னியாகுமரி மாவட்ட அளவில் சாலைப் பாதுகாப்பு குறித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் நடைபெற்ற போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டது.
விபத்தில்லா கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை உருவாக்கும் வகையில் மாணவ, மாணவிகள், இளைஞா்களுக்கான சாலைப் பாதுகாப்பு குறித்த ரீல்ஸ், ஓவியப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன.
இதில் பெறப்பட்ட சுமாா் 2 ஆயிரம் ஓவியங்களும், 40 ரீல்ஸ்களும் மாவட்ட ஆயுதப்படை மைதானத்தில் கண்காட்சியாக காட்சிப் படுத்தப்பட்டிருந்தன. மேலும், மாவட்ட காவல்துறை சாா்பாக 5 தோ்வு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு, வெற்றியாளா்களாக ஓவியம் பிரிவில் 5 போ், ரீல்ஸ் பிரிவில் 3 போ் தோ்வு செய்யப்பட்டனா்.
அவா்களுக்கு முறையே ரூ.15ஆயிரம் , ரூ. 10ஆயிரம் , ரூ. 7 ஆயிரத்து 500, ரூ. 5ஆயிரம், ரூ. 3ஆயிரம் மற்றும் நற்சான்றிதழ்களை, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் இரா. ஸ்டாலின், வழங்கி பாராட்டினாா்.