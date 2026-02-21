கன்னியாகுமரி
மண்டைக்காடு பகுதியில் நாளை முதல் 4 நாள்களுக்கு மின் நிறுத்தம்
மண்டைக்காடு, பகவதியம்மன் கோயில் மாசித் திருவிழாவிற்கு தடையில்லா மின்சாரம் வழங்கும் பொருட்டு, மணவாளக்குறிச்சி மின் விநியோகப் பிரிவு அலுவலகத்திற்குள்பட்ட பகுதியில் பராமரிப்புப் பணிகள் திங்கள் முதல் வியாழக்கிழமை வரை (பிப். 23 முதல் 26) 4 நாள்கள் நடைபெற உள்ளது.
எனவே, மேற்கண்ட நாள்களில் காலை 9 முதல் மாலை 5 மணி வரை பருத்திவிளை, மண்டைக்காடு, கருமன் கூடல், லட்சுமிபுரம், நடுவூா்கரை, பிலாவிளை, செவிடன் விளை, புதூா், சி.ஆா்.எஸ். நகா், மணலிவிளை, காரியாவிளை, வெட்டுமடை மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளுக்கு மின் விநியோகம் இருக்காது என இரணியல் உதவி செயற்பொறியாளா் தெரிவித்துள்ளாா்.