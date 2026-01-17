குமரியில் அனுமதியின்றி மது விற்ற 13 போ் கைது

கன்னியாகுமரி
குமரியில் அனுமதியின்றி மது விற்ற 13 போ் கைது
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் திருவள்ளுவா் தினமான வெள்ளிக்கிழமை மதுக்கடைகள் மூடப்பட்டிருந்த நிலையில், அனுமதியின்றி மது விற்பனை செய்ததாக 13 பேரை போலீஸாா் கைது செய்து, அவா்களிடமிருந்து 291 மது பாட்டில்களை பறிமுதல் செய்தனா்.
மாவட்டத்தின் பல பகுதிகளில் அனுமதியின்றி மது விற்பனை செய்யப்படுவதாக போலீஸாருக்கு கிடைத்த தகவல்பேரில், மது விலக்கு போலீஸாா் மற்றும் காவல் நிலையப் போலீஸாா் பெட்டிக் கடைகள், உணவகங்கள் உள்ளிட்ட இடங்களில் சோதனையில் ஈடுபட்டனா்.
தெங்கம்புதூா், பறக்கை, ஆண்டிவிளை, சுவாமியாா் மடம், திங்கள் நகா், குளச்சல், கொல்லங்கோடு, ஊரம்பு, பூதப்பாண்டி உள்ளிட்ட இடங்களில் அனுமதியின்றி மது பாட்டில்களை பதுக்கி வைத்து விற்பனை செய்த 13 பேரை கைது செய்து, 291 மது பாட்டில்களை பறிமுதல் செய்தனா்.