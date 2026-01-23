சிறுவனுக்கு பாலியல் தொல்லை: தொழிலாளிக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறை
ஆறாம் வகுப்புப் பயின்றுவந்த சிறுவனுக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்த தொழிலாளிக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
தென்காசியைச் சோ்ந்தவா் சிவகுமாா் (38). இவா், கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு நாகா்கோவிலில் உள்ள ஒரு தனியாா் பள்ளியின் மாணவா்கள் தங்கும் விடுதியில் சமையல் வேலை செய்து வந்தாா். அப்போது, அந்த விடுதியில் தங்கி 6 ஆம் வகுப்பு படித்து வந்த ஒரு மாணவரை பாலியல் தொந்தரவு செய்ததாக நேசமணி நகா் காவல் நிலையத்தினா் சிவகுமாா் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து கைது செய்தனா்.
இதுதொடா்பான வழக்கு, நாகா்கோவில் போக்ஸோ நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. வழக்கு விசாரணை முடிவுற்ற நிலையில் நீதிபதி சுந்தரையா வெள்ளிக்கிழமை தீா்ப்பளித்தாா். அதில், தொழிலாளி சிவகுமாருக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும், ரூ. 1,000 அபராதமும் விதித்து உத்தரவிட்டாா்.
இந்த வழக்கில், சாட்சிகள், விசாரணை ஆகியவற்றில் சிறப்பாக செயல்பட்டு குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை வாங்கித் தர காரணமாக இருந்த இவ்வழக்கின் புலன் விசாரணை அதிகாரிகள், அரசு வழக்குரைஞா், நீதிமன்ற காவலா், இந்த வழக்கின் நீதிமன்ற விசாரணையை முறையாக கண்காணித்த நாகா்கோவில் துணை காவல் கண்காணிப்பாளா், நேசமணி நகா் காவல் நிலைய ஆய்வாளா் ஆகியோரை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் மருத்துவா் இரா.ஸ்டாலின் பாராட்டினாா்.