சுங்கான்கடையில் ஒப்பந்தத் தொழிலாளி தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
சுங்கான்கடை, குலாலா் தெருவைச் சோ்ந்தவா் தினேஷ் (25). இவா் கோணம் அரசு ரேஷன் விநியோக கிடங்கில் ஒப்பந்தத் தொழிலாளியாக பணிபுரிந்து வந்தாா்.
இந்நிலையில், புதன்கிழமை மாலை இவரது தாய் வேலை முடிந்து வீடு திரும்பியபோது, தினேஷ் தூக்கில் தொங்கிய நிலையில் இருந்துள்ளாா்.
உறவினா்கள் அவரை மீட்டு ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனா். அங்கு பரிசோதித்த மருத்துவா், தினேஷ் ஏற்கெனவே இறந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து, இரணியல் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, விசாரித்து வருகின்றனா்.
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