கன்னியாகுமரி

சாலை விபத்தில் இளைஞா் உயிரிழப்பு

சகாய தினேஷ்

Updated On :7 மே 2026, 5:47 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

குளச்சல் அருகே சைமன் காலனி பகுதியில் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த இளைஞா் வேகத்தடையில் தவறி விழுந்து செவ்வாய்க்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

குளச்சல் அருகே மிடாலம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சகாய தினேஷ் ( 29). தவெக தொண்டரான இவா் மீன்பிடி தொழில் செய்து வந்தாா். இவருக்கு அனிதா செலிதா (26) என்ற மனைவி உள்ளாா்.

இந்நிலையில் திங்கள்கிழமை, மருந்து வாங்குவதற்காக சகாய தினேஷ் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றாா். அப்போது, குறும்பனை - மிடாலம் சாலையில் சைமன் காலனி பாலம் அருகே செல்லும் போது வேகத்தடையில் இருசக்கர வாகனம் நிலைதடுமாறியதில் சகாய தினேஷ் கீழே விழுந்ததில் பலத்த காயமடைந்தாா்.

குளச்சலில் அவருக்கு முதலுதவி அளிக்கப்பட்டது. பின்னா் நாகா்கோவிலில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனையில் அவா் அனுமதிக்கப்பட்டாா். அங்கு செவ்வாய்க்கிழமை உயிரிழந்தாா். இது குறித்து குளச்சல் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

