நாகா்கோவில் மாநகராட்சியில் மக்கள் குறைதீா் கூட்டம்

நாகா்கோவில் மாநகராட்சி பொதுமக்கள் குறைதீா் கூட்டத்தில் 11 கோரிக்கை மனுக்கள் பெறப்பட்டன.
நாகா்கோவில் மாநகராட்சியில் ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் பொதுமக்கள் குறைதீா் நாள் கூட்டம் நடைபெறும். தமிழக பேரவைத் தோ்தல் அறிவிக்கப்பட்டதால் கடந்த மாா்ச் 15ஆம் தேதிக்கு பின்னா் இக்கூட்டம் நடைபெறவில்லை. இந்நிலையில், தோ்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் முடிவுக்கு வந்ததால், குறைதீா் நாள் கூட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
கூட்டத்திற்கு, மேயா் மேரி பிரின்சி லதா தலைமை வகித்து, பொதுமக்களிடமிருந்து கோரிக்கை மனுக்களைப் பெற்றாா்.
இதில் பல்வேறு கோரிக்கைகள் தொடா்பாக பொதுமக்கள் 11 மனுக்களை அளித்தனா். அவற்றின் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அதிகாரிகளிடம் மேயா் வலியுறுத்தினாா்.
மாநகராட்சி நகா் நல அலுவலா் சரோஜா தேவி, அரசு அலுவலா்கள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
தொடர்புடையது
திருப்பத்தூரில் காவல் குறைதீா் கூட்டம்
மக்கள் குறைதீா் கூட்டத்தில் 5 பேருக்கு வீடு ஒதுக்கீடு ஆணை
மே 11 முதல் மக்கள் குறைதீா் கூட்டம்: சென்னை ஆட்சியா்
9 தொகுதிகளில் 191 வேட்பு மனுக்கள் ஏற்பு
விடியோக்கள்
சூரியன் ஒருபோதும் மறையாது! மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் Speech
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
அனைத்து துறை நிர்வாகிகளுடன் Review Meeting! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#ipl2026 | லக்னௌவை வெல்லுமா ஓவர்டன் இல்லாத சிஎஸ்கே? | Jamie Overton | CSK |
தினமணி செய்திச் சேவை
விவாத வீரர்...கேரளத்தின் முதல்வர்... யார் இந்த வி.டி. சதீசன்?
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு