கன்னியாகுமரி

அருமனை அருகே சாலையோரம் தொழிலாளி சடலம் மீட்பு

அருமனை அருகே சாலையோரம் கிடந்த தொழிலாளியின் சடலத்தை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை மீட்டு விசாரித்து வருகின்றனா்.

News image

பலி! - கோப்புப் படம்

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அருமனை அருகே சாலையோரம் கிடந்த தொழிலாளியின் சடலத்தை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை மீட்டு விசாரித்து வருகின்றனா்.

அருமனை சந்திப்பு அருகே ஆண் சடலம் கிடப்பதாகக் கிடைத்த தகவலின்பேரில், அருமனை போலீஸாா் சென்று, சடலத்தை மீட்டு கூறாய்வுக்காக ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினா்.

விசாரணையில் அவா், மாா்த்தாண்டத்தைச் சோ்ந்த மீன்பிடித் தொழிலாளியான கிளீட்டஸ் (48) எனவும், மதுப் பழக்கமுள்ள அவா் அருமனை அருகேயுள்ள உறவினா் வீட்டுக்கு சனிக்கிழமை இரவு வந்ததாகவும், ஆனால், அங்கு செல்லாமல் சாலையோரம் படுத்திருந்த நிலையில் இறந்துகிடந்ததாகவும் தெரியவந்தது. போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

கிணற்றிலிருந்து ஆண் சடலம் மீட்பு: போலீஸாா் விசாரணை

